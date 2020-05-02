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شبورة مائية صباحًا ومائل للحرارة نهارا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

السبت 02/مايو/2020 - 01:05 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، طقس اليوم السبت، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وأشارت الهيئة إلى أنه بالنسبة للسواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط غربا، بينما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على وسط سيناء، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق.

وأوضحت، أنه في منطقة شمال الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

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