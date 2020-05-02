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بعد تتر "رجالة البيت".. أكرم حسني وأحمد فهمي وبيومي فؤاد في أغنية لأول مرة

السبت 02/مايو/2020 - 01:42 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد


انتهى الملحن مصطفى العسال، من تسجيل أجدد أعماله الغنائية في مسلسل "رجالة البيت"، الذي يعرض حاليًا ضمن السباق الرمضاني.


وتجمع الأغنية المنتظرة نجوم المسلسل الثلاثة بيومي فؤاد وأكرم حسني وأحمد فهمي لأول مرة في عمل غنائي واحد، من ألحان مصطفى العسال وكلمات أكرم حسني وتوزيع أحمد وحيد كينج، وتظهر بشكل مفاجئ وغير متوقع خلال أحداث المسلسل، ويعيد خلالها العسال الغوص في عالم الأغنية الكوميدية بعد وضعه ألحان أغنية تتر المسلسل التي حملت اسم "احنا واحد"، وقام بغنائها عماد كمال، وحققت الأغنية أصداء من النجاح الجماهيري من بداية رمضان.

وكشف العسال أن الأغنية تحمل جرعة مركزة من الكوميديا الممزوجة بالغناء الطربي بشكل سكتش كوميدي طويل يقدمه ثلاثي أبطال المسلسل بيومي فؤاد وأكرم حسني وأحمد فهمي في أول عمل غنائي يجمعهما سويا، موضحاً أن الأغنية تم الانتهاء من تسجيلها وستظهر خلال الحلقات القادمة ضمن أحداث المسلسل الكوميدي.


ويعيد العسال اكتشاف أسبار الأغنية الكوميدية الخفيفة في رمضان للعام الثاني على التوالي، بعد وضعه تتر مسلسل "الواد سيد الشحات" لأحمد فهمي وهنا الزاهد العام الماضي، وهذه المرة عبر تتر "رجالة البيت"، ويعقبها بأغنية مفاجئة تظهر خلال حلقاته، بعدما عرف في الساحة الفنية بأعماله الغنائية التي تتسم بطابع الدراما والطرب، مثل "خانات الذكريات" لأصالة و"هبدأ من الآخر" لأنغام.




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