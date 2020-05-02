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صفقة مفاجئة .. الزمالك يحاول استعادة لاعبه السابق

السبت 02/مايو/2020 - 01:08 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
ذكرت مصادر مقربة من نادي الزمالك، أن الفريق يسعى لإستعادة خدمات أحد لاعبيه السابقين، والذين رحلوا عن النادي خلال الفترة الماضية.

ووفقاً للمصادر، فإن الزمالك يريد التعاقد مع لاعب طلائع الجيش "أحمد داوودا" خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت المصادر، أن فكرة عودة داوودا مجدداً للزمالك تم طرحها بواسطة أحد وكلاء اللاعبين، خاصة أنه سينضم دون مقابل، نظراً لإنتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.


وأضاف المصدر، أن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك، متحمس بشدة لعودة اللاعب، حيث سيقوم بعرض الأمر على باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق.

وتابع المصدر، أن إدارة الزمالك تتجه لاستعادة خدمات اللاعب، حيث ترى أنه لم يحصل على فرصته بشكل كبير، خلال فترته الأولى مع الزمالك.

ويريد اللاعب العودة مرة أخرى للزمالك، وذلك لإثبات جدارته بالإنضمام للفريق، وخطأ الإدارة بالتخلي عنه.

وانضم داوودا في صيف عام 2017 للزمالك أثناء تولي الصربي نيبوشا، ولم يشارك مع الفريق خلال هذا الموسم بشكل منتظم.


وشارك صاحب الـ30 عاماً في 5 مباريات مع طلائع الجيش هذا الموسم، وصنع هدفاً وحيداً.

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