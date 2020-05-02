خلال ساعات.. إعلان مهم من وزارة التربية والتعليم

وكتب "شوقي"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " نعلن اليوم السبت ٢ مايو ٢٠٢٠ إن شاء الله أساليب ومواعيد تسليم المشروعات الرقمية والورقية لكل سنوات النقل وطلاب الدمج والمنازل والخدمات وأبناؤنا في الخارج".





وكان الدكتور طارق شوقي قد رد على ما يتم تداوله بشأن مناقشة إلغاء البحث البديل عن الامتحانات لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، مؤكدا أن هذا "كذب وافتراء وعبث".





وأضاف "شوقي" في تصريحات له: "لن يحدث هذا ومن يريد هذا يستطيع إعادة السنة فهذا قراره".





وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تغيير في آليات عمل المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل (من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادي)، والتي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



