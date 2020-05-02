كيف نجح محمد رمضان في تصدر المشهد الرمضاني هذا العام بالبرنس؟

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منذ بدء انطلاق الماراثون الرمضاني استطاع الجمهور أن يحدد بشكل مبدئي قائمة الأعمال الدرامية التي تستحق المتابعة والتي لفتت أحداثها انتباهم، وكان للفنان محمد رمضان نصيبَا في هذه القائمة بمسلسل البرنس.



نجح محمد رمضان هذا العام، في أن يخيب ظن البعض وقدم عملًا فنيًا مميزًا مختلفا عما قدمه خلال السنوات الماضية، سواء أكان من ناحية التمثيل أو حسن اختيار الفنانين المشاركين بالعمل، وأبرزهم النجم أحمد زاهر والذي خطف الأنظار بقدراته التمثيلية الكبيرة وكما وصفه الجمهور فهو مجرم تمثيل، والنجمة روجينا التي دائمًا ما يتفاعل معها المشاهد ويحبها



جاء هذا العمل بمثابة الإسفنجة التي امتصت غضب الجماهير من محمد رمضان بعد الأزمات الأخيرة التي حدثت معه خلال الفترة الماضية، وبات البرنس حديث التواصل الاجتماعي متصدرًا للمشهد الرمضاني منذ اليوم الأول لعرضه.



وأشاد عدد كبير من الجمهور بالمسلسل وأكدت فئة منهم أن رمضان هذا العام مختلف في كل شئ، حتى في انفراده بالبطولة، لأنه لأول مرة نلاحظ أنه أعطى مساحة لباقي الأبطال في استعراض مواهبهم وقدراتهم التمثيلية وجاءت النتيجة لصالحه وصالحهم وللعمل كله وهذا ماجعله يحظى بحب واهتمام المشاهد.



ولاننكر أن البعض لديه انتقادات للعمل بسبب الأخطاء في بعض المشاهد ولكن في كل الأحوال لاشك بأن محمد رمضان وصناع المسلسل نجحوا في تقديم حالة فنية خاصة بالبرنس.





