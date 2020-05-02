غالية تقع في حب مراد وتقع في مشكلة.. أبرز أحداث "ونحب تاني ليه"

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عرضت الحلقة الثامنة مساء الجمعة، من مسلسل "ونحب تاني ليه"، على قناة Cbc الفضائية، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسى يتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشكلات الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.





بدأت الحلقة الثامنة بمشهد "إيهاب" إيهاب فهمى ، مع زوجة "عمر" الذي يجسد دوره إسلام جمال، وهى تطلب منه الزواج بعد طلاقها من عمر، الأمر الذي جعل إيهاب أن يسخر منها.





على جانب آخر مراد "كريم فهمي"، في لحظات رومانسية مع غالية "ياسمين عبد العزيز"، على متن اليخت، فيه مشهد آخر يبدو أن سليمان عيد سيقع في حب إيمان السيد، بينما هدير "كارولين عزمى"، تحاول التقرب من عبد الله"شريف منير".





ويكشف إيهاب حقيقية علاقة داليدا ب إياد ويطلب منها أن تعمل لحسابه ضد مراد، وتنتهي الحلقة بصدمة كبيرة وهي وجود غالية بجانب مراد في السيارة الخاصة بهم، بينما خطيبة مراد السابقة وهى صديقة غالية، بجوار سيارته، في الحلقة التاسعة هل ستكتشف صديقة غالية علاقة خطيبها مراد بصديقتها غالية، وهو ما سوف تكشف لنا الأحداث.











يذكر أن "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز ويشاركها كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمى، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.