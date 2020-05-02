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موعد جديد لعودة الدوري الإنجليزي

السبت 02/مايو/2020 - 01:33 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
يبدو أن استئناف منافسات الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي أصبح أمرًا وشيكًا، بعدما حددت رابطة أندية الدوري الإنجليزي موعدًا مبدئيًا لعودة منافسات البريميرليج عقب اجتماعها اليوم الجمعة.

وذكرت شبكة "سكاى سبورتس" إن رابطة الدوري الإنجليزي حددت يوم 12 يونيو المقبل، موعدا مبدئيًا لاستئناف منافسات الدوري الإنجليزي، والذي توقف منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لصحيفة "صن" الإنجليزية إن الرابطة إقامة المباريات بدون حضور جماهيري حال عودة النشاط، وإمكانية إقامة المباريات على ملاعب محايدة بعيدًا عن أماكن انتشار فيروس كورونا.

كما حددت الرابطة 18 مايو موعدًا لإستئناف الأندية الإنجليزية تدريباتها مجددًا، على أن تعود منافسات البريميرليج بشكل مبدئي يوم 12 يونيو المقبل.

وتنتظر رابطة الدوري الإنجليزي موافقة الحكومة البريطانية على الموعد المبدئي لعدة البريميرليج، بالإضافة إلى البروتوكول الصحى الذى تم تقديمه لوزارة الصحة.

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