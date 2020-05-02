ريال مدريد يرغب فى التعاقد مع هذا اللاعب

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة ريال مدريد الإسبانى فى التعاقد مع لاعب فى خط الوسط خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.





وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو " الإسبانية، فإن ريال مدريد يراقب بقوة لاعب خط وسط موناكو الفرنسي ، أوريلين تشواميني تحسباً لفشل ضم إدواردو كامافينجا لاعب رين الفرنسي.





وأشارت الصحيفة أن المرينجي يجد صعوبة في ضم كامافينجا هذا الصيف، خاصة بعد أن تأكد تواجد فريق رين في الملحق المؤهل الى دوري أبطال أوروبا.





وأكدت الصحيفة الى أن تشواميني صاحب الـ20 عاماً إنضم الى موناكو في يناير الماضي قادماً من بوردو الفرنسي ، ويمتد تعاقده حتي عام 2024.