وزيرة الصحة تزف بشرى للمصريين بتوجيه من السيسي

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بعودة العمل على قوائم الانتظار، فضلا عن التوجيه بعودة كل حملات الصحة العامة.

وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه اعتبارا من هذا الأسبوع ستعود حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وكل حملات الصحة العامة تحت شعار 100 مليون صحة.





وقالت وزيرة الصحة، أن هناك تخوفًا من المواطنين لإجراء العمليات ضمن قوائم الانتظار، معقبة: "هنحمس الناس ونشجعهم"، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في المستشفيات، معلقة: "الحياة مش هتتوقف عشان فيروس كورونا".





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ 1460 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.





وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و406 حالات وفاة.



