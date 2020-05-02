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ادارة الزمالك تتمسك بموهبة الفريق

السبت 02/مايو/2020 - 01:46 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
كشفت تقارير صحفية عن موقف نادي الزمالك من رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق، عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل اهتمام بعض الأندية بالتعاقد مع اللاعب.

وأكدت التقارير أن نادي الزمالك يتمسك باستمرار مصطفي محمد ضمن صفوف الفريق بالموسم المقبل، خاصة وأنه من العناصر الرئيسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأشارت أن إدارة الزمالك برئاسة مرتضي منصور تنوي زيادة الراتب السنوي لمصطفي محمد لمنعه من الرحيل عن القلعة البيضاء الصيف المقبل، بعد تألق اللاعب بشكل لافت للأنظار مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وانتشرت أنباء خلال الأيام الماضية عن تلقي مصطفي محمد عدة عروض من أوروبا للرحيل عن الزمالك، وخوض تجربة الاحتراف الأوروبي، ويحاول مسئولو الزمالك تحصين اللاعب للاستمرار مع الفريق.

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