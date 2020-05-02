ميزة إرشادات المسارات متاحة الآن على تطبيق Waze

حصل تطبيق Waze على ميزة إرشادات المسارات، وذلك في أحدث نسحة تجريبية للتطبيق.





ويعرف السائقين جيدًا فائدة هذه الميزة، حيث تعتبر إدراكك وأنت تقود سيارتك في أقصى اليسار بينما كنت بحاجة إلى الاتجاه نحو اليمين، هنا ولتجنب المخاطر على الطريق، يتم الاستعانة بانظمة الملاحة التي بدورها تتضمن نظام توجيه، والمثير للدهشة أن خدمة Waze التي تعد على رأس الهرم في هذا المجال، لم تكن تدعم هذا الأمر حتى يومنا هذا.





كما يبدو أن الأمور في Waze تتجه إلى دعم هذا الخيار، حيث تختبر الشركة حاليًا هذه الميزة في تطبيقها على أندرويد، فيما يتعلق بفكرتها، وكما هو الحال مع خرائط جوجل والعديد من خدمات التنقل الأخرى، سيعرض لك تطبيق Waze الممرات أو المسارات المختلفة في أعلى الشاشة ويسلط الضوء على المسارات التي يجب أن تأخذها.



