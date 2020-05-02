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ميزة إرشادات المسارات متاحة الآن على تطبيق Waze

السبت 02/مايو/2020 - 01:44 ص
تطبيق Waze
تطبيق Waze
حصل تطبيق Waze على ميزة إرشادات المسارات، وذلك في أحدث نسحة تجريبية للتطبيق.

ويعرف السائقين جيدًا فائدة هذه الميزة، حيث تعتبر إدراكك وأنت تقود سيارتك في أقصى اليسار بينما كنت بحاجة إلى الاتجاه نحو اليمين، هنا ولتجنب المخاطر على الطريق، يتم الاستعانة بانظمة الملاحة التي بدورها تتضمن نظام توجيه، والمثير للدهشة أن خدمة Waze التي تعد على رأس الهرم في هذا المجال، لم تكن تدعم هذا الأمر حتى يومنا هذا.

كما يبدو أن الأمور في Waze تتجه إلى دعم هذا الخيار، حيث تختبر الشركة حاليًا هذه الميزة في تطبيقها على أندرويد، فيما يتعلق بفكرتها، وكما هو الحال مع خرائط جوجل والعديد من خدمات التنقل الأخرى، سيعرض لك تطبيق Waze الممرات أو المسارات المختلفة في أعلى الشاشة ويسلط الضوء على المسارات التي يجب أن تأخذها.

ونظرًا لأن الوظيفة لم يتم بعد بلورتها بالكامل، فقد يبدو التنفيذ النهائي مختلفًا، خاصة بالنظر إلى أن السهم قد لا يكون من السهل تمييزه أثناء القيادة، لذلك من المتوقع جدًا ان يكون هناك تغيّرات عند إطلاق التحديث للجميع.

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تكنولوجيا تطبيق Waze تطبيق الملاحة التكنولوجيا التقنية ارشادات المسارات اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية Waze

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