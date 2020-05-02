دراما رمضان 2020.. ملخص مسلسل "خيانة عهد" ليسرا - الحلقة الثامنة







وانهارت "عهد" يسرا على ابنها الذي أدمن المخدرات، وتلجأ إلى الله وتدعوه لإعفاؤه من الإدمان وتبكي بشدة، وتعلم انها أخطئت بسبب محاولتها في علم الغيب وقراءة الفنجال، وهذا كله في الوقت الذي يتعاطي "هشام" فيه المخدات في المصحة دون علمها، لكن الطبيب المعالج لابنها تدخل في اللحظات الأخيرة قبل إعطاء هذا الشاب الهيروين لـ"هشام" وتم القبض علية.



و تعرض "مروان" لعملية نصب بسبب خيانته لـ زجته عبير صبري والذي يجسد هذه الشخصية الفنان خالد سرحان، حيث كان مواعد امرأة كانت طالبة الخلع من زوجها وطلبت منه أن يترافع عنها بطبيعة عمله كمحامي، ولكن اقتحم زوج هذه المرأة مكتب "مروان" ووجدهم متلبسين حيث كانوا يرتدون ملابس النوم، وقام زوجها بتصويرهما لمساومة "مروان" وإرغامه إمضاء وصولات أمانة بمبلغ 2 مليون جنيه.



وهدد زوج المرأة "مروان" برفع قضية زنا عليهما خاصة بتصويرهم مقطع فيديو ظهر فيه الثنائي في شكل غير لائق ويثبت خيانتهما، كما سلط رجاله البلطجية أن يحطموا المكتب ويستولوا على كل ما فيه من أموال وأوراق مهمة، بالإضافة إلى ضربه بشكل مبرح بعد مضي الايصالات.



وشهد أسرة "مروان " تضرر والذي يجسد هذه الشخصية الفنان خالد سرحان، بسبب أفعاله واعدائه في عمله، حيث قامت عصابة بالتهجم على ابنه تيام قمر بسلاح ابيض وتهديده، ونتج عن ذالك جرح كبير في رأسه.

وتنتهي الحلقة بمشاجرة بين مروان وزوجته الذي تجسد هذه الشخصية الفنانة عبير صبري، بسبب إصابة ابنه واصابته أيضا والتعدي عليه بالضريب من قبل زوج موكلته، بينما يستمر الانهيار الاجتماعي لأولاده تيام قمر، هنادي مهنى بسبب التفكك الأسري وانشغال زوجته.



مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، بيومي فؤاد، جومانا مراد، خالد أنور وخالد سرحان، وتأليف أحمد عادل سلطان وأمين جمال ومحمد أبو السعد ووليد أبو المجد، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج العدل جروب بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.











عرضت اليوم قناة "الحياة" حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا الذي تشارك به في السباق الرمضاني الحالي.وبدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "خيانة عهد" بتعاطي "هشام" والذي يجسد هذه الشخصية الفنان خالد أنور للمخدرات رغم وجوده داخل مصحة الإدمان عن طريق شاب يتلقى العلاج بنفس المصحة ولكن دفعته "فرح" شقيقة "عهد" وتجسدها حلا شيحة أثناء زيارتها لـ "هشام" لإغواء ابن اختها بعرضه عليه أن يعطيه الهيروين داخل المصحة ويقنعه بأن العلاج ليس سهل ولم يكن له فائدة، وكانت المفاجأة أن "هشام" هو من أخبر الطبيب لينقذ المرضى من هذا الشاب لأنه من الممكن أن يفعل نفس الأمر مع شخص مدمن ضعيف أما المخدرات.