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"الفجر الفني" يكشف عن ضيف شرف جديد في "النهاية" للنجم يوسف الشريف

السبت 02/مايو/2020 - 02:06 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد

علم "الفجر الفني" أن النجم إياد نصار، انتهي من تصوير مشاهده كضيف شرف في مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف ومن المقرر أن يكون ضمن مفاجآت العمل وخاصة أن ظهوره خاص ضمن أحداث التكتل.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.

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