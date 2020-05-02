طبيبة نفسية لـ"الفجر الفني": هذا تحليل شخصية ريهام في "فرصة تانية".. والحب من طرف واحد مرض وهذا علاجه

Advertisements

علقت الطبيبة النفسية أمل محسن عن شخصية "ريهام" التي جسدتها آيتن عامر في مسلسل "فرصة تانية" وأوضحت الفرق بين الحب الحقيقي والحب الزائف الذي يسبب مرض نفسي.



وفي تصريح لـ"الفجر الفني" قالت: "عندما شاهدنا هذه الشخصية من أول مرة، هي تحاول بكل الطرق تقول أنها تحب "زياد" وهي الشخصية التي جسدها أحمد مجدي لي المسلسل، فأول تعليق على هذه الشخصية، أريد قوله أن هذا ليس حب بل هو تعلق أو حب إمتلاك أول مرض".



واستكملت حديثها قائلة: "واضح أنها مريضة من نظرات عينها ومن تصرفاتها، إنها مضطربة نفسيًا وهذا كان واضح من البداية لكن ظهر أكثر في هذه الحلقات".



قدمت الطبيبة الشكر لكل من قامو بالعمل لأنهم أوضحوا لنا العديد من التصرفات الأكثر التي تظهر لنا مدى إضطرابها النفسي، نظرات الإضطراب النفسي وهذه هي العلامات التي يعرفها الناس عن المضطرب نفسياً.



أضافت الطبيبة أمل حديثها قائلة: "الحب الحقيقي لايوجد به انتقام ولا ذل ولا أي شئ، فهو شعور يوجد به إندماج روحاني بين شخصين، يوجد به عطاء وتسامح وهو شعور لا يشبه شعور آخر، فالحب والانتقام لا يتفقان مع بعض، الحب والملكيه أيضاً عكس بعض، لأن الحب الحقيقي هو التفاني في كيفية إسعاد الاخر ولا يريد سوى سعادة الطرف الآخر والطرف الآخر يفعل نفس الشئ، فتسير الدنيا تسير بأروع صورها، هذا هو الحب الحقيقي، غالباً يكون من طرفين، لأني دائماً أرى الحب من طرف واحد هو مرض، فيكون إنسان يريد تعذيب نفسه، لديه مشكلة ما يريد تعويضها بالحب من طرف واحد، يظل يفعل خطط حتي يلفت نظر الطرف الآخر".



فقالت الطبيبة أمل: "نرى من شخصية "ريهام" في المسلسل أنها تحب شخص، أو بمعنى صح تتدعي أنها تحبه، بالرغم من معرفتها بأنه لا يحبها، كان خاطب وتحاول محاولات شيطانية، لمجرد أنها تريد هذا الرجل، أنه ملكها هي فقط، هي لو تحبه كانت فكرت في سعادته وكيف يكون سعيد لكن هي لا تفكر في أي شخص سوى نفسها فقط".



وأوضحت الطبيبة أمل: "أنه لا يوجد شئ في الحب إسمه تأجير بلطجية لضرب شخص وإهانته، مساومته على المال وكتابة مؤخر، مثلما فعل والد "ريهام"، فهو رجل له منصب كبير في البلاد ويدلل إبنته لأنها وحيدة وهذا خطأ، فهذه صفقات مريضة ليست حتى صفقات نذيهة، أسوأ صفه يمكن أن تكون في شخص هي الخداع والكذب والخطط، فالحب الحقيقي أن يعيش الإنسان بنفسه ليس بخطط، وهذه هي متعة الحب الحقيقي التلقائية والشفافيه والطيران من شدة الفرحة".



وأضافت قائلة:" أما الطفل الذي يكون مدلل ورغباته مجابة، يكون عالي بشعور الغيرة والتكبر، مثل أن اخذ هذا الشخص أم أقتله، مثل "ريهام" فوصل بها بأنها تأجر له بلطاجيه ثم عندما طلقها بدات تفكر في قتله، قامت بشراء مسدس، إنها تقتل نفسها وتفعل فضائح لأحد بالذهاب لبيته، كل تلك التصرفات تدل على أن هذه شخصية مريضة نفسياً ومريضة بحب التملك والأنانية، وهذه المشاعر لا تمس الحب بصله، فلا يمكن أن اقول الآن كرامتها أو عدم كرامتها، لأن هى شخص لا يري سوى هدف يريد ان يمتلكه".





واستكملت قائلة:" أما موضوع الكرامة هذا لا نتحدث فيه، لأن هذه ليست علاقت حب، بل تعلق مرضي لإنسانة جعلت لنفسها هدف ليس ملكها، ولا كان يصح أن تحاول فيه من الأصل، لأنه شخص مرتبط وسعيد وإستمر أربع سنوات يحب وخاطب، فهي يوجد بها صفات المرض مع القليل من الصفات الاجرامية، فهذا نموذج مريض، وهي تريد علاج وليس سهل ولا يمكن معالجته الا اذا طلب، لأن هذا الشخص اذا كان موجود في أرض الواقع، فهو يجب أن يعرف، أن هذه الطريقه التي يدير بها حياته، لم تعد تنفع ولا تجلب الأهداف التي يريدها، فبيدأ بطلب المساعدة من الشخص المتخصص، هذا الشخص يبدأ في معرفة أصل هذه الحكاية، من أين أتت، هذا يكون من التربية".



