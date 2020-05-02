فنانة لبنانية تعلنها صراحة: رامز جلال الرقم الصعب والأول في رمضان





أشادت الفنانة اللبنانية مي حريري، بفكرة برنامج "رامز مجنون رسمي" والذي يقدمه الفنان رامز جلال، وذلك عبر موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر.وعلقت مي قائلة: "‏مرة جديدة يثبت ‎رامز جلال أنه الرقم الصعب والأول في شهر ‎رمضان المبارك.. برافو رامز مجنون رسمي".وتدور أحداث البرنامج حول استضافة أحد النجوم وإقناعه بأنه سيطل من خلال حلقة يجيب من خلالها على بعض الأسئلة الجريئة وهو مربوط في أحد الكراسي، واثناء الإجابة على سؤال عن رأيه في رامز جلال يتفاجأ الضيف بخروج رامز جلال من صندوق مغلف ليبدأ في معاقبتهم من خلال دوران كرسي الاعتراف في الأستوديو بأكمله ثم مرحلة الصعق بالكهرباء ومرحلة العقرب والثعبانيذكر أن برنامج "رامز مجنون رسمي" يقدمه الفنانة رامز جلال، ويذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء طوال أيام شهر رمضان الكريم.