Advertisements

وزير التعليم يحذر من الغش.. وينشر رسالة مهمة

السبت 02/مايو/2020 - 03:22 ص
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة صوتية لأحد أولياء الأمور وهي تدعو للغش في الامتحانات.

وعلق وزير التربية والتعليم على هذه الرسالة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقال: "أدعوكم ونحن نجهز سحور شهر رمضان الكريم أن نستمع إلى أحد أولياء الأمور لطالبة في أولى ثانوي وهي تحرض زملائها على الغش بأريحية وتدعو لهم أن يصبحوا "دكاترة" مثلها، وكأن الغش أصبح هو "الحق الطبيعي" الذي تريد الوزارة سلبهم إياه".

وأضاف الوزير:" قد تكون هذه السيدة مأجورة لأهل الشر اللذين لا يريدون لمصرنا خيرًا وهو شئ يجب الانتباه إليه وقد تكون ولية أمر عادية وهذا ما تراه "الصواب" وهي الطامة الأكبر.. اعتقد أنه من المهم جدا كمجتمع أن نراجع أنفسنا ونقرر ماذا نريد حقًا من التعليم؟"

في سياق متصل قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في منشور له علي الفيس بوك:" نعلن اليوم السبت ٢ مايو ٢٠٢٠ إن شاء الله أساليب ومواعيد تسليم المشروعات الرقمية والورقية لكل سنوات النقل وطلاب الدمج والمنازل والخدمات وأبناؤنا في الخارج".

وكان الدكتور طارق شوقي قد رد على ما يتم تداوله بشأن الاتجاه لمناقشة إلغاء البحث البديل عن الامتحانات لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، مؤكدا أن هذا "كذب وافتراء وعبث".

وأضاف "شوقي" في تصريحات له:"لن يحدث هذا ومن يريد هذا يستطيع إعادة السنة فهذا قراره".

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تغيير في آليات عمل المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل (من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادي)، والتي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. 

وأشارت الوزارة أن المنشور المتداول بشأن طلاب التعليم المجتمعي لا ينطبق على طلاب التعليم العام، موضحة أن طلاب التعليم المجتمعي لهم وضع خاص مثل طلاب المنازل وطلاب أبناء المصريين في الخارج وطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير التربية والتعليم طارق شوقي بوابة الفجر الفجر أخبار

أخبار تهمك

الصحة تكشف عن إجراء جديد تجاه مصابي كورونا

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة مفاجئة .. الزمالك يحاول استعادة لاعبه السابق

منذ حوالي 4 ساعات

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز ينافس الأهلي في صفقة مدوية

منذ حوالي 6 ساعات

توضيح عاجل من الصحة بشأن إجراء تحليل كورونا بالمنازل

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. القوات المسلحة تثأر لشهداء كمين بئر العبد

منذ حوالي 14 ساعة

سمير صبري يفجر مفاجأة عن رامز جلال (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

وزيرة الصحة تفجر مفاجأة: توقعنا زيادة الإصابات.. و"جوجل" كشف التحركات

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

بعد فيلمه الإسرائيلي.. عمرو واكد يشارك في عمل مع مايا خليفة!

منذ حوالي 6 ساعات

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة" تحذر: ما حدث بعد 11 سبتمبر سيتكرر بسبب كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عــاجل.. حبس متهم انتحل صفة النائب العام

منذ ساعتين و 32 دقيقة

موضوعات متعلقة

التعليم: يوجد طفرة في نظام رياض الأطفال وأولياء الأمور لاحظوا ذلك

وزير التعليم: أقلام تابلت جديدة لطلاب أولى ثانوي بسبب ثقل القديمة

وزير التعليم: سيطبق على طلاب المشروع البحثي قانون الغش في هذه الحالة

"التعليم": لا تغيير في آليات عمل المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل

وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لأولياء الأمور بشأن البحث

عاجل.. موعد إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:31 ص

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

عــاجل.. حبس متهم انتحل صفة النائب العام

02:26 ص

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

05:51 م

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

06:12 م

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

09:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة