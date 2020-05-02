Advertisements

"قادرين" لنجوم التسعينات تحقق ١٣ مليون مشاهدة في أسبوع

السبت 02/مايو/2020 - 02:49 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد

بعد مرور أسبوع على عرض أغنية "قادرين" الذي يقوم بغنائها نجوم جيل التسعينات حميد الشاعري وإيهاب توفيق وهشام عباس ومصطفى قمر، حققت الأغنية نجاح كبير ولاقت إعجاب الجمهور، الذي أشاد بها عبر وسائل التواصل الإجتماعي "السوشيال ميديا".

وحققت الأغنية نسبة مشاهدة كبيرة تصل إلى ١٣ مليون مشاهدة خلال أيام معدودة فقط من عرضها.

الأغنية عبارة عن فيديو كليب مصور، كلمات الشاعر أحمد حسن رؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبدالمنعم، ومكساج وماستر "توما" تحت إشراف ورؤية الكابو حميد الشاعري، الذي يجهز لطرح ألبومه الجديد حيث أنه فى المراحل النهائيه للمكساج والماستر للألبوم.

أغنية "قادرين" تم تصويرها ومونتاجها في ٣ أيام متواصلة قبل شهر رمضان مباشرة، والكليب فكرة ورؤية أحمد درويش، الذي تمكن من جمع ٤ من نجوم جيل التسعينات في أغنية واحدة، وإخراج أكرم فاروق.


أخبار تهمك

وزيرة الصحة تفجر مفاجأة: توقعنا زيادة الإصابات.. و"جوجل" كشف التحركات

منذ ساعة و نصف

عاجل.. القوات المسلحة تثأر لشهداء كمين بئر العبد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ ساعتين و 55 دقيقة

صفقة مفاجئة .. الزمالك يحاول استعادة لاعبه السابق

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بيراميدز ينافس الأهلي في صفقة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

منذ حوالي 14 ساعة

سمير صبري يفجر مفاجأة عن رامز جلال (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

بعد فيلمه الإسرائيلي.. عمرو واكد يشارك في عمل مع مايا خليفة!

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تحذر: ما حدث بعد 11 سبتمبر سيتكرر بسبب كورونا

منذ ساعة و 24 دقيقة

الصحة تكشف عن إجراء جديد تجاه مصابي كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

كيف نجح محمد رمضان في تصدر المشهد الرمضاني هذا العام بالبرنس؟

منذ أقل من ساعتين

عــاجل.. حبس متهم انتحل صفة النائب العام

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:31 ص

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

عــاجل.. حبس متهم انتحل صفة النائب العام

02:26 ص

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

05:51 م

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

06:12 م

وزيرة الصحة تفجر مفاجأة: توقعنا زيادة الإصابات.. و"جوجل" كشف التحركات

01:53 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة