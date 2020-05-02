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شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

السبت 02/مايو/2020 - 07:33 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مصر تشارك في الأبحاث السريرية على مستوى العالم مع منظمة الصحة العالمية للوصول إلى علاج ليفروس كورونا، ومنها التواصل مع شركة جلياد بشأن دواء "ريمديسيفير".
وكشفت "زايد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن مصر حجزت كمية من دواء "ريمديسيفير"، معلقة: "منظمة الصحة العالمية قالت هتدفعلنا أول مجموعة ستصل إلينا".

وقالت وزيرة الصحة، أن مصر حجزت كمية "رمديسيفير" منذ 5 أسابيع، حيث ستعمل مصر مع العالم كله على هذا العقار لنرى مدى تأثيره على المرضى.

الجدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ظهر في البداية بمدينة ووهان بالصين، وانتقل منها إلى غالبية دول العالم، حيث أصاب نحو 3 ملايين و400 ألف شخص، وقتل ما يقارب 240 ألف شخص. 

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ 1460 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و406 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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منظمة الصحة العالمية متعافين كورونا فيروس كورونا رمديسيفير بوابة الفجر الفجر الصحة العالمية أخبار

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