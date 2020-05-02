خالد أبوبكر: طائرات تعيد طلبة الخرطوم وعالقىي الإمارات قريبا (فيديو)

قال خالد أبو بكر، إن لديه الآن معلومات مؤكدة بأنه سيتم العمل على تسيير طائرات خلال الأيام القليلة القادمة تتعلق بدولة الإمارات والطلبة المصريين بالخرطوم، بسبب أزمة فيروس كورونا.





وأوضح خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك لجنة مشكلة من عدد من الوزارات لبحث أزمة العالقين، تجتمع يوميًا وتتواصل يوميًا، مضيفًا: "لدى معلومات مؤكدة أنه يتم العمل على تسيير طائرات خلال الأيام القليلة القادمة تتعلق بدولة الإمارات والطلبة المصريين بالخرطوم.. وجاءت إلى القائمة عن العالقين بالإمارات ".





وذكر أن اللجنة لن تقف عن الإمارات والخرطوم، وهناك خطط مقبلة، للذهاب إلى عواصم أخرى وجديدة، تتعلق بالعدد العالقين ومدى استجابة السلطات وتفاصيل معقدة جدًا وطريقة الحجر، وكيفية التواصل مع العالقين.

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كما كشف خالد أبو بكر، أن: "هناك حديث عن أن بعض الدول، تطرح فكرة للنقاش لإعادة الطيران بالكامل".



