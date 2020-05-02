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خالد أبوبكر: طائرات تعيد طلبة الخرطوم وعالقىي الإمارات قريبا (فيديو)
السبت 02/مايو/2020 - 07:20 ص
هدى عبدالرازق
قال خالد أبو بكر، إن لديه الآن معلومات مؤكدة بأنه سيتم العمل على تسيير طائرات خلال الأيام القليلة القادمة تتعلق بدولة الإمارات والطلبة المصريين بالخرطوم، بسبب أزمة فيروس كورونا.
وأوضح خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك لجنة مشكلة من عدد من الوزارات لبحث أزمة العالقين، تجتمع يوميًا وتتواصل يوميًا، مضيفًا: "لدى معلومات مؤكدة أنه يتم العمل على تسيير طائرات خلال الأيام القليلة القادمة تتعلق بدولة الإمارات والطلبة المصريين بالخرطوم.. وجاءت إلى القائمة عن العالقين بالإمارات ".
وذكر أن اللجنة لن تقف عن الإمارات والخرطوم، وهناك خطط مقبلة، للذهاب إلى عواصم أخرى وجديدة، تتعلق بالعدد العالقين ومدى استجابة السلطات وتفاصيل معقدة جدًا وطريقة الحجر، وكيفية التواصل مع العالقين.
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كما كشف خالد أبو بكر، أن: "هناك حديث عن أن بعض الدول، تطرح فكرة للنقاش لإعادة الطيران بالكامل".
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ 1460 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و406 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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