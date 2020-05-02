16 نصيحة توضح الطريقة السليمة لعزل المخالطين لمصابي كورونا

بعد حدوث إصابة لشخص بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فإن وزارة الصحة والسكان تقوم بإجراء تحاليل للمصاب وسحب عينة وفي حالة ثبوت إيجابية التحاليل على الفور تتخذ الوزارة جميع الإجراءات الوقائية تجاه المخالطين للحالة طبقًا للوائح الدولية وإرشادات منظمة الصحة العالمية.





ويتساءل الآن الكثيرون ممن يخالطوا الحالة المصابة ما هي الطريقة الصحيحة لعزل المخالط لمصاب كورونا، وأجابت وزارة الصحة والسكان على هذا التساؤل من خلال فيديو منشور على الصفحة الرسمية للوزارة ومحتوى الفيديو عبارة عن مجموعة من الإرشادات التي قدمتها الوزارة للأشخاص المخالطين لمصابي كورونا وكيف يتم عزلهم بطريقة صحيحة.





وتستعرض بوابة الفجر إرشادات وزارة الصحة والسكان مع التنويه بالإلتزام بها لمدة 14 يوما للمخالطين لمصابي فيروس كورونا في النقاط التالية:





1- عدم الخروج من المنزل لمخالط مصاب كورونا طوال فترة العزل.





2- تخصيص مكان منعزل في المنزل تكون به التهوية جيدة خصوصًا المساحات المشتركة وتجعل شبابيك المنزل دائمًا مفتوحة.