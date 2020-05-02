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16 نصيحة توضح الطريقة السليمة لعزل المخالطين لمصابي كورونا
السبت 02/مايو/2020 - 07:16 ص
زينب وهبه
بعد حدوث إصابة لشخص بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فإن وزارة الصحة والسكان تقوم بإجراء تحاليل للمصاب وسحب عينة وفي حالة ثبوت إيجابية التحاليل على الفور تتخذ الوزارة جميع الإجراءات الوقائية تجاه المخالطين للحالة طبقًا للوائح الدولية وإرشادات منظمة الصحة العالمية.
ويتساءل الآن الكثيرون ممن يخالطوا الحالة المصابة ما هي الطريقة الصحيحة لعزل المخالط لمصاب كورونا، وأجابت وزارة الصحة والسكان على هذا التساؤل من خلال فيديو منشور على الصفحة الرسمية للوزارة ومحتوى الفيديو عبارة عن مجموعة من الإرشادات التي قدمتها الوزارة للأشخاص المخالطين لمصابي كورونا وكيف يتم عزلهم بطريقة صحيحة.
وتستعرض بوابة الفجر إرشادات وزارة الصحة والسكان مع التنويه بالإلتزام بها لمدة 14 يوما للمخالطين لمصابي فيروس كورونا في النقاط التالية:
1- عدم الخروج من المنزل لمخالط مصاب كورونا طوال فترة العزل.
2- تخصيص مكان منعزل في المنزل تكون به التهوية جيدة خصوصًا المساحات المشتركة وتجعل شبابيك المنزل دائمًا مفتوحة.
3- استمرارية غسل الأيدي دائمًا بالماء والصابون وذلك لمدة 20 ثانية.
4- تجنب جميع الزيارات بأنواعها.
5- تقليل الانتقال من مكان العزل لمكان آخر.
6- لبس الكمامة بشكل صحيح ثم قم برميها في كيس مغلق بعد الاستخدام.
7- لو لديك سعال أو عطس قم بتغطية أنفك بمنديل مع غسل اليدين بعدها مباشرة بالماء والصابون.
8- لا تشارك أدواتك المنزلية مع شخص آخر مثل الأطباق والأكواب والملاعق والفوط ومشط الشعر وغيرها.
9- تناول وجباتك بعيد عن أفراد الأسرة مع المحافظة على مسافة بينكم على الأقل 2 متر.
10- اتبع نظام غذائي متوازن ويكون محتوى الدهون به قليل.
11- تناول مياه دافئة بدلًا من المشروبات الباردة.
12 – عدم استخدام المضادات الحيوية بشكل مستمر وتكون فقط بتعليمات الطبيب.
13- تابع درجة حرارتك كل 8 ساعات.
14- إذا ظهر عليك أو أفراد أسرتك أعراض مثل الإختناق صعوبة التنفس أو ضيق التنفس بعد أي مجهود أو إرتفاع درجة الحرارة أو السعال "الكحة" لابد من استشارة الطبيب أو الإتصال بالخط الساخن على رقم 105.
15- للسلامة العامة إذا ذهبت إلى أي مستشفى حافظ على لبس الكمامة وابتعد عن المواصلات العامة والزحام.
16- إذا أردت مزيدًا من المعلومات يمكنك الدخول على موقع المخصص لفيروس كورونا من هنا، أو الإتصال على الخط الساخن 105 أو15335.
- وضع انتشار فيروس كورونا في مصر:
سجلت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، أعلى معدلات إصابة يومي بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حيث بلغت عدد الحالات المصابة بالفيروس 358 حالة بينما بلغت عدد حالات الوفيات 14 حالة جديدة، وكشف بيان الوزارة عن خروج 79 حالة مصابة بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي بعد تمام تعافيهم وتلقيهم الرعاية الصحية اللازمة طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية بحيث يبلغ إجمالي المتعافين من كورونا 1460 حالة حتى الجمعة.
وأعلنت الوزارة أن أعداد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لكوفيد 19 بلغت 1875 حالة من بينهم الـ1460 متعافي من كورونا.
وأوضح بيان وزارة الصحة والسكان الجمعة أن إجمالي العدد المصاب بفيروس كورونا في مصر بلغ 5895 حالة تم تسجيلها من بينهم 1460 متعافية بينما بلغ إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا حتى الآن406 حالة وفاة.
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