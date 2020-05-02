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الصحة تكشف عن إجراء جديد تجاه مصابي كورونا
السبت 02/مايو/2020 - 03:01 ص
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه يوجد داخل مستشفيات وزارة الصحة 1700 حالة إصابة بفيروس كورونا، كما تم نقل نحو 1700 حالة أخرى إلى نزل الشباب والمدن الجامعية لاستكمال العلاج.
وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن حالات الإصابة البسيطة تستكمل علاجها في المدن الجامعية، تحت إشراف طبي كامل، وهو ما يقلل من الضغط على مستشفيات العزل.
وكشفت وزيرة الصحة، أنه اعتبارا من الأمس يتم تحويل الحالات البسيطة بعد تقييمها في مستفيات الحميات إلى المدن الجامعية ونزل الشباب، منوهة أن 100% من دول العالم لا تدخل الحالات البسيطة مستشفى وتتلقى العلاج في منازلهم، ولكن مصر لم تفعل ذلك.
وأوضحت أن الدولة خصصت 30 مستشفى عزل على مستوى محافظات الجمهورية، تم إشغال 17 مستشفى منهم حتى الآن.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ 1460 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و406 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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