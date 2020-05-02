الصحة تكشف عن إجراء جديد تجاه مصابي كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه يوجد داخل مستشفيات وزارة الصحة 1700 حالة إصابة بفيروس كورونا، كما تم نقل نحو 1700 حالة أخرى إلى نزل الشباب والمدن الجامعية لاستكمال العلاج.





وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن حالات الإصابة البسيطة تستكمل علاجها في المدن الجامعية، تحت إشراف طبي كامل، وهو ما يقلل من الضغط على مستشفيات العزل.



وكشفت وزيرة الصحة، أنه اعتبارا من الأمس يتم تحويل الحالات البسيطة بعد تقييمها في مستفيات الحميات إلى المدن الجامعية ونزل الشباب، منوهة أن 100% من دول العالم لا تدخل الحالات البسيطة مستشفى وتتلقى العلاج في منازلهم، ولكن مصر لم تفعل ذلك.



وأوضحت أن الدولة خصصت 30 مستشفى عزل على مستوى محافظات الجمهورية، تم إشغال 17 مستشفى منهم حتى الآن.

