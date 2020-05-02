حسن الرداد يفكر في تهريب هنا شيحه بسبب "شاهد عيان"



وبدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "شاهد عيان" بمشهد جمع بين "عمر" والذي يجسد هذه الشخصية الفنان حسن الرداد و"داليدا"، بمحاولة التفكير في تهريب زوجته "ندي" خارج مصر، وطلب من "داليدا" أن تجمع له عدد كبير من الرجال وأكبر كمية من السلاح.



أما المشهد الثاني حاول طليق "ليلي" زيارتها في المنزل ولكن في أول الأمر رفضت دخوله والذي تجسد هذه الشخصية الفنانة بسمة، وعلق على رفضها بـ أنه لم يستأذن من دخول منزله، وهددها بأنها تبتعد عن علاقتها بـ "راجح" والا يتهجم عليه، وفي نهاية المشهد خرج نجلهما من غرفته فوجد والده واسرع اليه متلهفا وقال له والده بأنه سوف يراه كثيرا الفترة القدامة.



وتدور الأحداث في إطار درامي اكشن حول حياة ضابط شرطة يدعي "عمر شكري" يدخل في مشاكل تقلب حياته رأسًا على عقب، تؤثر على حياته الشخصية.



يشارك في بطولته نغبة من الفنانين وأبرزهم حسن الرداد وبسمه وهنا شيحه ووليد فواز ومحمد لطفي واحمد عاطف، والمسلسل من تاليف احمد مجدي، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن إنتاج ممدوح شاهين.









عرضت اليوم قناة الحياة حلقة جديدة من مسلسل "شاهد عيان" لـ النجم حسن الرداد، الذي يشارك به في المارثون الرمضاني الحالي.