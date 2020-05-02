اللواء سمير فرج: "الاختيار" رد على تساؤلات المصريين وخلق "مناعة" ضد الإرهاب

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قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية سابقًا، إن مسلسل "الاختيار" شهد جرأة شديدة جدًا، وعرض الفكر والرأى الآخر، وحقق مناعة كبيرة لدى المصريين.



وقال "فرج" خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم"، "مسلسل الاختيار قلب الدنيا كلها.. والإرهابيين خسروا كثيرًا بسبب حادث بئر العبد الذى أثار حفيظة الشعب المصرى وكشف الإرهابيين، وأكد أن الابطال في الجيش يحافظون على تراب سيناء".



وأثنى على مسلسل الاختيار، قائلًا: "الشعب مكنش فاهم إيه اللى بيحصل ومكنش عارف يعنى إيه كمين وإزاى بيضربوا ولادنا.. لأول مرة الشعب يعرف إيه اللى بيحصل.. الإرهابيون أخطأوا في اختيار توقيت تنفيذ العملية.. النهارده الناس حاسة بالأبطال في سيناء".



وواصل: "الاختيار أجاب على تساؤلات المصريين.. أجاب على 90% من تساؤلاتهم".

