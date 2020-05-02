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حسن الرداد يضع خطة اختطاف هنا شيحة من داخل مؤتمر صحفي

السبت 02/مايو/2020 - 03:33 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
عرضت اليوم قناة الحياة حلقة جديدة من مسلسل "شاهد عيان" لـ النجم حسن الرداد، الذي يشارك به في المارثون الرمضاني الحالي.

وبدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "شاهد عيان" بمشهد جمع بين "عمر" والذي يجسد هذه الشخصية الفنان حسن الرداد ومحمد لطفي "وهيب العزازي" أثناء طلب منه تأمين احدى القاعات خلال عرض مؤتمر صحفي ومن المقرر عقده في الأردن، ويجلب له "وهيب العزازي" رجال الحراسات الخاصة وجعلهم تحت اشرافه ويتصرف فيها كما يشاء.

وطلب "عمر" منه إلقاء نظرة على مداخل ومخارج القاعة حتى يتمكن من دراسة المكان ووضع الحراس في مكانهم الصحيح، وبعدها التقي بـ صديقته "داليدا" الذي أحضرت له الرجال كما طلب منها، وتم وضع خطة تهريب زوجته "ندي" والذي تجسد هذه الشخصية الفنانة هنا شيحه.

وتدور الأحداث في إطار درامي اكشن حول حياة ضابط شرطة يدعي "عمر شكري" يدخل في مشاكل تقلب حياته رأسًا على عقب، تؤثر على حياته الشخصية.

يشارك في بطولته نغبة من الفنانين وأبرزهم حسن الرداد وبسمه وهنا شيحه ووليد فواز ومحمد لطفي واحمد عاطف، والمسلسل من تاليف احمد مجدي، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن إنتاج ممدوح شاهين.


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ملخص مسلسل شاهد عيان مسلسلات 2020 مسلسل شاهد عيان دراما رمضان حسن الرداد الحلقة الثامنه الحلقة الثامنة من مسلسل شاهد عيان

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