بعد عرض الحلقة السابعة.. الجمهور يشيد بأداء كريم أسامة في "النهاية"

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ظهر الفنان كريم أسامة في أحداث الحلقة السابعة بمسلسل "النهاية " وقام بتجسيد دور مذيع الواحة الذى يعطى الإشارة للفنان يوسف الشريف للتحرك لاكتشاف أماكن جديدة فى الواحة من خلال الكارت الذي معه.



ونال كريم إشادات من قبل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الانتهاء من عرض الحلقة.



والجدير بالذكر أن كريم أسامة قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيونية منها مسلسل قوت القلوب، زلزال، حكايتى، فى اللالا لاند، هبة رجل الغراب ج4، مأمون وشركاه، أستاذ ورئيس قسم، العراف، لعبة إبليس، طريقى، حوارى بوخاريست، أفراح إبليس ج2.



وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.