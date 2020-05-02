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رئيس نادي يوفنتوس يوضح موقفه من إلغاء الدوري الإيطالي

السبت 02/مايو/2020 - 03:14 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي

أوضح "أندريا أنييلي" رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم، موقف ناديه من إلغاء بطولة الدوري الإيطالي لهذ الموسم، والمتوقف منذ مارس الماضي بسبب كارثة وباء كورونا.


وتحدث أنيلي في تصريحات صحفية، تناقلتها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "نحن موافقون على عمل رئيس رابطة الدوري الإيطالي باولو دال بينو".


وأضاف: "دائماً أفضل الصمت ولا أريد التحدث لوسائل الإعلام، وهذا دوماً بفهم بطريقه خاطئة عن إدارة الفريق".

وتابع: "يوفنتوس لا يريد إلغاء الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2019/2020، نريد استئناف الموسم، وأعتقد أن تلك رغبة باقي الأندية أيضاً".




وكانت رابطة أندية الدوري الإيطالي قد أعلنت اليوم الجمعة، أن جميع الأندية الـ20 موافقة على استكمال بطولة الدوري لهذا الموسم.


وأتم: "يمكن للتدريبات أن تبدأ في يوم 18 مايو الجاري، والمباريات يمكن لها أن تقام في شهر يونيو القادم، وسنحاول الإلتزام بجميع المعايير من قبل الإتحادين الأوروبي والدولي ورابطة الأندية الأوروبية".




ويتصدر يوفنتوس جدول المسابقة بعد مرور 27 جولة برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن نادي لاتسيو صاحب المركز الثاني.





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