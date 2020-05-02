هالاند يتحدث عن رونالدو.. "ساعدني كثيرا"

تحدث المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب بوروسيا دورتموند، عن مثله الأعلى الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو وعن دخوله في خلاف مع لاعبي باريس سان جيرمان، عقب مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.





تصريحات هالاند





وقال هالاند، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "مضايقة سان جيرمان؟ لقد ساعدوني كثيرًا على التأمل في العالم، وأظهروا للجميع أن التأمل شيء مهم، لذا أنا ممتن لأنهم ساعدوني في ذلك الأمر".





وأضاف نجم لايبزيج: "كريستيانو؟ إنه يلهمني. يمكنك أن ترى في وجهه قبل المباريات وكأنه يقول (هذا هو يومي)، و(اليوم سأسجل الأهداف)، وهذا ما يفعله بالظبط وذلك أكثر ما أحبه في رونالدو".





وأتم المهاجم النرويجي: "تسجيل الأهداف؟ لقد كانت بداية جيدة للغاية مع دورتموند، استمتعت بها كثيرًا. أشعر أنني أتحسن كل يوم والآن ألعب مع زملاء أفضل من أولئك الذين في سالزبورج، مع كل الاحترام لسالزبورج".