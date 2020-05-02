Advertisements

هالاند يتحدث عن رونالدو.. "ساعدني كثيرا"

السبت 02/مايو/2020 - 03:17 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
تحدث المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب بوروسيا دورتموند، عن مثله الأعلى الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو وعن دخوله في خلاف مع لاعبي باريس سان جيرمان، عقب مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

تصريحات هالاند 

وقال هالاند، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "مضايقة سان جيرمان؟ لقد ساعدوني كثيرًا على التأمل في العالم، وأظهروا للجميع أن التأمل شيء مهم، لذا أنا ممتن لأنهم ساعدوني في ذلك الأمر".

وأضاف نجم لايبزيج: "كريستيانو؟ إنه يلهمني. يمكنك أن ترى في وجهه قبل المباريات وكأنه يقول (هذا هو يومي)، و(اليوم سأسجل الأهداف)، وهذا ما يفعله بالظبط وذلك أكثر ما أحبه في رونالدو".

وأتم المهاجم النرويجي: "تسجيل الأهداف؟ لقد كانت بداية جيدة للغاية مع دورتموند، استمتعت بها كثيرًا. أشعر أنني أتحسن كل يوم والآن ألعب مع زملاء أفضل من أولئك الذين في سالزبورج، مع كل الاحترام لسالزبورج".

أخبار تهمك

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

منذ حوالي 14 ساعة

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

سمير صبري يفجر مفاجأة عن رامز جلال (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. القوات المسلحة تثأر لشهداء كمين بئر العبد

منذ حوالي 13 ساعة

كيف نجح محمد رمضان في تصدر المشهد الرمضاني هذا العام بالبرنس؟

منذ أقل من ساعتين

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

وزيرة الصحة تفجر مفاجأة: توقعنا زيادة الإصابات.. و"جوجل" كشف التحركات

منذ ساعة و نصف

"الصحة" تحذر: ما حدث بعد 11 سبتمبر سيتكرر بسبب كورونا

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

بيراميدز ينافس الأهلي في صفقة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة مفاجئة .. الزمالك يحاول استعادة لاعبه السابق

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الصحة تكشف عن إجراء جديد تجاه مصابي كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

عــاجل.. حبس متهم انتحل صفة النائب العام

منذ ساعة

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

بعد فيلمه الإسرائيلي.. عمرو واكد يشارك في عمل مع مايا خليفة!

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:31 ص

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

عــاجل.. حبس متهم انتحل صفة النائب العام

02:26 ص

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

05:51 م

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

06:12 م

وزيرة الصحة تفجر مفاجأة: توقعنا زيادة الإصابات.. و"جوجل" كشف التحركات

01:53 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة