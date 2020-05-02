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وزير التعليم يكشف عن مصير من اشتروا الأبحاث

السبت 02/مايو/2020 - 03:25 ص
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
الفجر
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الذين اشتروا أبحاث، أو شاركوا في الغش الجماعي، سوف يدخلون دور ثان.

وكتب "شوقي"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، السبت: كل من اجتهد "بنفسه" سواء بالمشروعات أو الامتحانات الإلكترونية سينجح هذا العام أما من اشتري بحثًا أو شارك في الغش الجماعي سيدخل دور ثان لأن التربية قبل التعليم".

وكان الدكتور طارق شوقي قد رد على ما يتم تداوله بشأن مناقشة إلغاء البحث البديل عن الامتحانات لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، مؤكدا أن هذا "كذب وافتراء وعبث".

وأضاف "شوقي" في تصريحات له: "لن يحدث هذا ومن يريد هذا يستطيع إعادة السنة فهذا قراره".

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تغيير في آليات عمل المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل (من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادي)، والتي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. 

وأشارت الوزارة أن المنشور المتداول بشأن طلاب التعليم المجتمعي لا ينطبق على طلاب التعليم العام، موضحة أن طلاب التعليم المجتمعي لهم وضع خاص مثل طلاب المنازل وطلاب أبناء المصريين في الخارج وطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال الوزير في تصريحات سابقة: "من المهم أن نقول أن عقد الامتحان في المنزل وبلا رقابة يفترض أن الطالب حريص علي أن يتعلم، وأن يستفيد من كل الفرص، للتدريب الحقيقي على نوعية الأسئلة الجديدة قبل الوصول إلى الصف الثاني عشر".

وأضاف: "من يختار أن يكتب اسمه على إجابات ليست إجاباته، وأن يرتضي نجاحًا ليس من حقه، وأن يضيع فرص التعلم وفرصة أن يعلم مستواه الحقيقي، فهذا قراره، وهو الخاسر الأول والخاسر الأكبر في نفس الوقت".

واستكمل: "نحن نقدم أقصي ما نستطيع في هذه الظروف لمساعدة من هو جاد في رحلة التعلم، ولكن على البعض أن يتفكر لماذا نهدر فرص التعلم ونلجأ لمساعدة الآخرين ولماذا يفرح البعض بما لم يستحقه ويحققه بالعلم والعمل والمنافسة الشريفة؟"

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (مايو ٢٠٢٠)، والفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة، حيث تنقسم المحافظات إلى مجموعتين، على أن تؤدي المجموعة الأولى الامتحان في الفترة بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا، والمجموعة الثانية في الفترة بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز "التابلت" أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الـ"واي فاي" أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.

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