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تعرض أولاد بسمة للخطف على يد طليقها في مسلسل "شاهد عيان"

السبت 02/مايو/2020 - 03:43 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
عرضت اليوم قناة الحياة حلقة جديدة من مسلسل "شاهد عيان" لـ النجم حسن الرداد، الذي يشارك به في المارثون الرمضاني الحالي.

وفي أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "شاهد عيان" قام طليق "ليلي" والذي تجسد هذه الشخصية الفنانة بسمة، باختطاف الاولاد من المدرسة الخاصة بيهم، بوعدهم انه تواصل مع والدتهم وأذنت له بأخذهما، وتنهار "ليلي" بعدما أرسل أليها "هشام" رسالة عبر هاتفها المحمول بأن الأولاد معه.

ولم تجد "ليلي" سوى "راجح" بان تلجئ له ويقف بجانبها، وتواصل "راجح" مع أحد أصدقائه وطلب منه أن يساعده في الوصول إلى مكان تحرك رقم هاتف "هشام" طليقها والذي يجسد هذه الشخصية الفنان محمود عزت.

وتدور الأحداث في إطار درامي اكشن حول حياة ضابط شرطة يدعي "عمر شكري" يدخل في مشاكل تقلب حياته رأسًا على عقب، تؤثر على حياته الشخصية.

يشارك في بطولته نغبة من الفنانين وأبرزهم حسن الرداد وبسمه وهنا شيحه ووليد فواز ومحمد لطفي واحمد عاطف، والمسلسل من تاليف احمد مجدي، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن إنتاج ممدوح شاهين.



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