Advertisements

محمد جمعة لـ"الفجر الفني": هذا ما جذبني للعمل في "فرصه تانية".. وأسعدتني كثيرا ردود الأفعال

السبت 02/مايو/2020 - 03:57 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

كشف الفنان محمد جمعة، عن تجربته في مسلسل "فرصة تانية" وكواليس العمل وعن ردود أفعال الجمهور عندما شاهدوا شخصيته في المسلسل وعما جذبه للعمل.

وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قال: "سعيد بالمشاركة في تجربة مثل (فرصه تانية) فالسيناريو ممتاز وكل عناصر العمل عناصر جيدة كثيراً، كواليس العمل كانت جيدة".

وعبر عن سعادته الشديدة بحجم اقبال المشاهدين على مشاهدة المسلسل مضيفًا: "الحمد لله أن ردود الأفعال ممتازة".

يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا، على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.

كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.




أخبار تهمك

سمير صبري يفجر مفاجأة عن رامز جلال (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. القوات المسلحة تثأر لشهداء كمين بئر العبد

منذ حوالي 14 ساعة

عــاجل.. حبس متهم انتحل صفة النائب العام

منذ ساعتين و 30 دقيقة

وزيرة الصحة تفجر مفاجأة: توقعنا زيادة الإصابات.. و"جوجل" كشف التحركات

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

صفقة مفاجئة .. الزمالك يحاول استعادة لاعبه السابق

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

منذ حوالي 16 ساعة

"الصحة" تحذر: ما حدث بعد 11 سبتمبر سيتكرر بسبب كورونا

منذ ساعتين و 54 دقيقة

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

بعد فيلمه الإسرائيلي.. عمرو واكد يشارك في عمل مع مايا خليفة!

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

توضيح عاجل من الصحة بشأن إجراء تحليل كورونا بالمنازل

منذ حوالي 8 ساعات

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة تكشف عن إجراء جديد تجاه مصابي كورونا

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز ينافس الأهلي في صفقة مدوية

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:31 ص

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

عــاجل.. حبس متهم انتحل صفة النائب العام

02:26 ص

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

05:51 م

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

06:12 م

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

09:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة