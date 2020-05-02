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محمد جمعة لـ"الفجر الفني": هذا ما جذبني للعمل في "فرصه تانية".. وأسعدتني كثيرا ردود الأفعال
السبت 02/مايو/2020 - 03:57 ص
نادين نجدي
كشف الفنان محمد جمعة، عن تجربته في مسلسل "فرصة تانية" وكواليس العمل وعن ردود أفعال الجمهور عندما شاهدوا شخصيته في المسلسل وعما جذبه للعمل.
وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قال: "سعيد بالمشاركة في تجربة مثل (فرصه تانية) فالسيناريو ممتاز وكل عناصر العمل عناصر جيدة كثيراً، كواليس العمل كانت جيدة".
وعبر عن سعادته الشديدة بحجم اقبال المشاهدين على مشاهدة المسلسل مضيفًا: "الحمد لله أن ردود الأفعال ممتازة".
يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا، على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.
كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.