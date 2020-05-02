دراما رمضان 2020.. ملخص الحلقة الثامنة من مسلسل "شاهد عيان" لـ حسن الرداد



وبدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "شاهد عيان" بمشهد جمع بين "عمر" والذي يجسد هذه الشخصية الفنان حسن الرداد و"داليدا"، بمحاولة التفكير في تهريب زوجته "ندي" خارج مصر، وطلب من "داليدا" أن تجمع له عدد كبير من الرجال وأكبر كمية من السلاح.



أما المشهد الثاني حاول طليق "ليلي" زيارتها في المنزل ولكن في أول الأمر رفضت دخوله والذي تجسد هذه الشخصية الفنانة بسمة، وعلق على رفضها بـ أنه لم يستأذن من دخول منزله، وهددها بأنها تبتعد عن علاقتها بـ "راجح" والا يتهجم عليه، وفي نهاية المشهد خرج نجلهما من غرفته فوجد والده واسرع اليه متلهفا وقال له والده بأنه سوف يراه كثيرا الفترة القادمة.



وجمع مشهد بين "عمر" والذي يجسد هذه الشخصية الفنان حسن الرداد ومحمد لطفي "وهيب العزازي" أثناء طلب منه تأمين احدى القاعات خلال عرض مؤتمر صحفي ومن المقرر عقده في الأردن، ويجلب له "وهيب العزازي" رجال الحراسات الخاصة وجعلهم تحت اشرافه ويتصرف فيها كما يشاء.



وطلب "عمر" منه إلقاء نظرة على مداخل ومخارج القاعة حتى يتمكن من دراسة المكان ووضع الحراس في مكانهم الصحيح، وبعدها التقي بـ صديقته "داليدا" الذي أحضرت له الرجال كما طلب منها، وتم وضع خطة تهريب زوجته "ندي" والذي تجسد هذه الشخصية الفنانة هنا شيحه.



وفي أحداث المسلسل قام طليق "ليلي" والذي تجسد هذه الشخصية الفنانة بسمة، باختطاف الاولاد من المدرسة الخاصة بيهم، بوعدهم انه تواصل مع والدتهم وأذنت له بأخذهما، وتنهار "ليلي" بعدما أرسل أليها "هشام" رسالة عبر هاتفها المحمول بأن الأولاد معه.



ولم تجد "ليلي" سوى "راجح" بان تلجئ له ويقف بجانبها، وتواصل "راجح" مع أحد أصدقائه وطلب منه أن يساعده في الوصول إلى مكان تحرك رقم هاتف "هشام" طليقها والذي يجسد هذه الشخصية الفنان محمود عزت.



وتدور الأحداث في إطار درامي اكشن حول حياة ضابط شرطة يدعي "عمر شكري" يدخل في مشاكل تقلب حياته رأسًا على عقب، تؤثر على حياته الشخصية.



يشارك في بطولته نغبة من الفنانين وأبرزهم حسن الرداد وبسمه وهنا شيحه ووليد فواز ومحمد لطفي واحمد عاطف، والمسلسل من تاليف احمد مجدي، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن إنتاج ممدوح شاهين.











عرضت اليوم قناة الحياة حلقة جديدة من مسلسل "شاهد عيان" لـ النجم حسن الرداد، الذي يشارك به في المارثون الرمضاني الحالي.