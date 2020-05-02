Advertisements

دراما رمضان 2020.. ملخص الحلقة الثامنة من مسلسل "شاهد عيان" لـ حسن الرداد

السبت 02/مايو/2020 - 04:00 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
عرضت اليوم قناة الحياة حلقة جديدة من مسلسل "شاهد عيان" لـ النجم حسن الرداد، الذي يشارك به في المارثون الرمضاني الحالي.

وبدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "شاهد عيان" بمشهد جمع بين "عمر" والذي يجسد هذه الشخصية الفنان حسن الرداد و"داليدا"، بمحاولة التفكير في تهريب زوجته "ندي" خارج مصر، وطلب من "داليدا" أن تجمع له عدد كبير من الرجال وأكبر كمية من السلاح.

أما المشهد الثاني حاول طليق "ليلي" زيارتها في المنزل ولكن في أول الأمر رفضت دخوله والذي تجسد هذه الشخصية الفنانة بسمة، وعلق على رفضها بـ أنه لم يستأذن من دخول منزله، وهددها بأنها تبتعد عن علاقتها بـ "راجح" والا يتهجم عليه، وفي نهاية المشهد خرج نجلهما من غرفته فوجد والده واسرع اليه متلهفا وقال له والده بأنه سوف يراه كثيرا الفترة القادمة.

وجمع مشهد بين "عمر" والذي يجسد هذه الشخصية الفنان حسن الرداد ومحمد لطفي "وهيب العزازي" أثناء طلب منه تأمين احدى القاعات خلال عرض مؤتمر صحفي ومن المقرر عقده في الأردن، ويجلب له "وهيب العزازي" رجال الحراسات الخاصة وجعلهم تحت اشرافه ويتصرف فيها كما يشاء.

وطلب "عمر" منه إلقاء نظرة على مداخل ومخارج القاعة حتى يتمكن من دراسة المكان ووضع الحراس في مكانهم الصحيح، وبعدها التقي بـ صديقته "داليدا" الذي أحضرت له الرجال كما طلب منها، وتم وضع خطة تهريب زوجته "ندي" والذي تجسد هذه الشخصية الفنانة هنا شيحه.

وفي أحداث المسلسل قام طليق "ليلي" والذي تجسد هذه الشخصية الفنانة بسمة، باختطاف الاولاد من المدرسة الخاصة بيهم، بوعدهم انه تواصل مع والدتهم وأذنت له بأخذهما، وتنهار "ليلي" بعدما أرسل أليها "هشام" رسالة عبر هاتفها المحمول بأن الأولاد معه.

ولم تجد "ليلي" سوى "راجح" بان تلجئ له ويقف بجانبها، وتواصل "راجح" مع أحد أصدقائه وطلب منه أن يساعده في الوصول إلى مكان تحرك رقم هاتف "هشام" طليقها والذي يجسد هذه الشخصية الفنان محمود عزت.

وتدور الأحداث في إطار درامي اكشن حول حياة ضابط شرطة يدعي "عمر شكري" يدخل في مشاكل تقلب حياته رأسًا على عقب، تؤثر على حياته الشخصية.

يشارك في بطولته نغبة من الفنانين وأبرزهم حسن الرداد وبسمه وهنا شيحه ووليد فواز ومحمد لطفي واحمد عاطف، والمسلسل من تاليف احمد مجدي، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن إنتاج ممدوح شاهين.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يرا هنا شيحه ملخص الحلقة الثامنة مسلسل شاهد عيان الحلقة 8 دراما رمضان حسن الرداد النهايه الحلقة الثامنه

أخبار تهمك

سمير صبري يفجر مفاجأة عن رامز جلال (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة تكشف عن إجراء جديد تجاه مصابي كورونا

منذ ساعتين

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

بعد فيلمه الإسرائيلي.. عمرو واكد يشارك في عمل مع مايا خليفة!

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة" تحذر: ما حدث بعد 11 سبتمبر سيتكرر بسبب كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصحة تفجر مفاجأة: توقعنا زيادة الإصابات.. و"جوجل" كشف التحركات

منذ حوالي 3 ساعات

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة مفاجئة .. الزمالك يحاول استعادة لاعبه السابق

منذ حوالي 4 ساعات

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

بيراميدز ينافس الأهلي في صفقة مدوية

منذ حوالي 6 ساعات

عــاجل.. حبس متهم انتحل صفة النائب العام

منذ ساعتين و 34 دقيقة

توضيح عاجل من الصحة بشأن إجراء تحليل كورونا بالمنازل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. القوات المسلحة تثأر لشهداء كمين بئر العبد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

حسن الرداد يلقي القبض على أكبر تاجر سلاح

بعد تأكده من عدم مقتل زوجته.. حسن الرداد يبدأ طريق البحث عنها

برغم المشاكل.. حسن الرداد يحاول تعويض ابنته بفقدان والدتها

دراما رمضان 2020.. ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل "شاهد عيان" لـ حسن الرداد

أبرز أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "شاهد عيان"

محاولة خطف خديجة.. أبرز أحداث مسلسل شاهد عيان الحلقة 6 لـ حسن الرداد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:31 ص

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

عــاجل.. حبس متهم انتحل صفة النائب العام

02:26 ص

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

05:51 م

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

06:12 م

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

09:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة