برشلونة يصدم يوفنتوس ويرفض بيع لاعبه

رفض مسئولوا برشلونة الإسباني استفسار يوفنتوس عن أحد اللاعبين التابعين للنادي الكتالوني لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





برشلونة يرفض طلب يوفنتوس





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن إدارة يوفنتوس استفسرت عن خوان ميراندا، لاعب برشلونة المعار إلى شالكه لبحث إمكانية ضمه لصفوف السيدة العجوز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأشارت إلى أن رد برشلونة جاء صريحًا بالرفض، لأن اللاعب ضمن خطط النادي الكتالوني خلال الموسم المقبل.





وأوضحت أن ميراندا قد لا يكمل إعارته مع شالكه، بسبب قلة عدد الدقائق التي يحصل عليها مع الفريق الألماني وأن إدارة البارسا تدرس كل السيناريوهات بشأن مصير الاعب في الفترة المقبلة.