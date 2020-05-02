Advertisements

برشلونة يصدم يوفنتوس ويرفض بيع لاعبه

السبت 02/مايو/2020 - 03:44 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
رفض مسئولوا برشلونة الإسباني استفسار يوفنتوس عن أحد اللاعبين التابعين للنادي الكتالوني لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

برشلونة يرفض طلب يوفنتوس

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن إدارة يوفنتوس استفسرت عن خوان ميراندا، لاعب برشلونة المعار إلى شالكه لبحث إمكانية ضمه لصفوف السيدة العجوز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت إلى أن رد برشلونة جاء صريحًا بالرفض، لأن اللاعب ضمن خطط النادي الكتالوني خلال الموسم المقبل.

وأوضحت أن ميراندا قد لا يكمل إعارته مع شالكه، بسبب قلة عدد الدقائق التي يحصل عليها مع الفريق الألماني وأن إدارة البارسا تدرس كل السيناريوهات بشأن مصير الاعب في الفترة المقبلة.

أخبار تهمك

"الصحة" تحذر: ما حدث بعد 11 سبتمبر سيتكرر بسبب كورونا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

سمير صبري يفجر مفاجأة عن رامز جلال (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بعد فيلمه الإسرائيلي.. عمرو واكد يشارك في عمل مع مايا خليفة!

منذ حوالي 6 ساعات

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

عــاجل.. حبس متهم انتحل صفة النائب العام

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. القوات المسلحة تثأر لشهداء كمين بئر العبد

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

توضيح عاجل من الصحة بشأن إجراء تحليل كورونا بالمنازل

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة تكشف عن إجراء جديد تجاه مصابي كورونا

منذ أقل من ساعتين

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

وزيرة الصحة تفجر مفاجأة: توقعنا زيادة الإصابات.. و"جوجل" كشف التحركات

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة مفاجئة .. الزمالك يحاول استعادة لاعبه السابق

منذ حوالي 4 ساعات

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

منذ حوالي 16 ساعة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

بيراميدز ينافس الأهلي في صفقة مدوية

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:31 ص

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

عــاجل.. حبس متهم انتحل صفة النائب العام

02:26 ص

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

05:51 م

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

06:12 م

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

09:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة