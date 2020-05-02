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فايلر يحسم موقفه من تعويض رحيل إكرامي

السبت 02/مايو/2020 - 03:46 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
أفادت تقارير صحفية محلية بأن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي حسم موقفه من التعاقد مع حارس مرمى جديد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بعد رحيل شريف إكرامي عن صفوف المارد الأحمر.

وأكدت التقارير الصحفية أن فايلر المدير الفني للأهلي رفض التعاقد مع حارس مرمى وأنه استقر على تصعيد حارس مرمى من فريق شباب الأهلي في الموسم المقبل ليصبح الحارس الرابع بجوار الثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن رينيه فايلر يثق في الحراس الثلاثة الشناوي وشوبير وعلي لطفي وأنه لا يفكر نهائيا في التعاقد مع حارس مرمى جديد في الصيف المقبل.

وأوضحت التقارير الصحفية أن فايلر طلب من ميشيل بانكون مدرب حراس مرمى الأهلي البحث عن حارس مميز من قطاع الناشئين في الفريق الأحمر من أجل ضمه في الفترة المقبلة.

وكشفت التقارير الصحفية أن الثنائي أحمد طارق سليمان وحمزة علاء هما الأقرب لتصعيد إلى الفريق الأول خلال الفترة المقبلة من قبل رينيه فايلر بعدما نالوا إشادة كبيرة من مدربي قطاع الناشئين.

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