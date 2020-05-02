بديل كاسيميرو يقترب من ريال مدريد

أشارت تقارير صحفية، أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع موهبة فريق موناكو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع أوريلين تشواميني لاعب وسط موناكو، خلال الفترة المقبلة.





وتابعت الصحيفة، أن ريال مدريد يرغب في ضم اللاعب في حاله فشل ضم كامافينجا لاعب خط وسط رين.





وأتمت الصحيفة، أن ريال مدريد يعتبروا تشواميني، أفضل بديل للبرازيلي كاسيميرو خلال السنوات المقبلة.