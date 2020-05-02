Advertisements

بديل كاسيميرو يقترب من ريال مدريد

السبت 02/مايو/2020 - 03:49 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
أشارت تقارير صحفية، أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع موهبة فريق موناكو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة  "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع أوريلين تشواميني لاعب وسط موناكو، خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أن ريال مدريد يرغب في ضم اللاعب في حاله فشل ضم كامافينجا لاعب خط وسط رين.

وأتمت الصحيفة، أن ريال مدريد يعتبروا تشواميني، أفضل بديل للبرازيلي كاسيميرو خلال السنوات المقبلة.

أخبار تهمك

"الصحة" تحذر: ما حدث بعد 11 سبتمبر سيتكرر بسبب كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

وزيرة الصحة تفجر مفاجأة: توقعنا زيادة الإصابات.. و"جوجل" كشف التحركات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

توضيح عاجل من الصحة بشأن إجراء تحليل كورونا بالمنازل

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة تكشف عن إجراء جديد تجاه مصابي كورونا

منذ أقل من ساعتين

عــاجل.. حبس متهم انتحل صفة النائب العام

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

سمير صبري يفجر مفاجأة عن رامز جلال (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة مفاجئة .. الزمالك يحاول استعادة لاعبه السابق

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. القوات المسلحة تثأر لشهداء كمين بئر العبد

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز ينافس الأهلي في صفقة مدوية

منذ حوالي 6 ساعات

بعد فيلمه الإسرائيلي.. عمرو واكد يشارك في عمل مع مايا خليفة!

منذ حوالي 6 ساعات

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:31 ص

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

عــاجل.. حبس متهم انتحل صفة النائب العام

02:26 ص

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

05:51 م

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

06:12 م

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

09:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة