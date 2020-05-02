محمود حافظ لـ"الفجر الفني": شخصية المجند سعد بداخل كل مواطن مصري.. وهذا تعليقي على برنامج مقالب رامز جلال

كيف تم ترشيحك لدور المجند سعد في مسلسل الاختيار؟



ما الذى جذبك في شخصية المجند سعد؟



هل تابعت ردود أفعال الناس على شخصيتك "الاختيار"؟



كيف كانت كواليس العمل مع الفنان أمير كرارة؟



هل وجدت صعوبة أثناء التصوير .. وهل انتهيت من تصوير مشاهدك الخاصة في المسلسل؟



هل هناك وجه شبه بين شخصيتك في "الممر" وشخصيتك في "الاختيار"؟



وماذا عن تجربتك في مسلسل "الفتوة"؟



ما تعليقك على المنافسة الرمضانية هذا الموسم؟



كيف ترى برنامج رامز جلال؟



ماذا سيكون رد فعلك إذا تم عمل مقلب فيك؟



قدمت العديد من الأدوار الفنية.. ماالدور الذى أحدث طفرة في مشوارك الفني؟



في نهاية حديثنا.. وجه كلمة لشهداء بئر العبد؟











بموهبته الفريدة استطاع أن يدخل قلوب الجمهور بكل بساطة وسهولة، اخلاصه وحبه للتمثيل جعله يلفت الأنظار بأدواره في كل عمل يقوم به، حالياً يعرض له مسلسل "الاختيار"، الذى أبدع فيه بتجسيد شخصية المجند المصري المحب لوطنه، كما أيضاً يشارك في مسلسل "الفتوة".أجري "الفجر الفني" حوارًا خاصًا مع الفنان محمود حافظ، الذى تحدث فيه عن تجربته في مسلسل "الاختيار"، أوجه الشبه بين شخصيته في "الاختيار" و"الممر"، تعليقه على برنامج رامز جلال، ما الذي جذبه للمشاركة في مسلسل "الفتوة"، وأمور كثيرة خاصة به.وإلى نص الحوارتم ترشيحى من قبل المخرج بيتر ميمي، تواصل معى وطلب منى أن أكون معه في هذا العمل، وأنا وافقت على الفور، لأن هذا العمل يعتبر شرف وفخر لأي ممثل يشارك فيه، لأنه عمل قيم يتناول رسائل أبطال ضحوا بأرواحهم من أجل وطنهم.شخصية المجند، سعد موجودة داخل كل مواطن مصرى بسيط، محب لوطنه، مهتم بعمله ويحب أسرته، مثلما يقوله "ماشى جنب الحيط"، لا يحب أن يؤذى أحد.بالفعل تابعت ردود أفعال الجمهور سواء من الشارع المصري أو السوشيال ميديا وسعدت بها جدا، لأن قدرت أثبت للناس موهبتى، فالناس هى التى تقيم هل هذا الفنان موهوب بالفعل أم لا، والحمد لله الناس أعجبت بأدائى.أمير كرارة من الشخصيات المهذبة والمرحة والعمل بها شيء ممتع وأنا سعدت جداً بالعمل معه.مجال التمثيل بوجه عام صعب ومتعب، ولكن عندما نرى عملنا بشكل مميز ننسى أى تعب، لم انتهى من التصوير متبقى لى بعض المشاهد.هناك شبه واحد بين الشخصيتين وهى الولاء والانتماء للوطن، فكلاهما يحبوا وطنهم ويدافعوا عن أرضهم.أنا أول ماسمعت الاسم قلقت، لأنها فترة بعيدة تماما عننا، وفيها عادات وتقاليد مختلفة وأيضاً هذا أول تعاون يجمعنى مع المخرج حسين المنباوى، وعندما قرأت الورق أخذ منى الكثير من الوقت والمجهود، ولكن الحمد لله حبيت الشخصية وقدمتها بشكل مناسب.الجمهور على وعى وهو الذى يقيم، فأنا أحترم اختيار الجمهور دائماً، لأنه له رؤية خاصة واحتفظ برأي الشخصى لذاتى.كل واحد نجم في منطقته وهذه منطقته ومهنته، معبرا عن ذلك قائلاً: "أكل عيشه".لا أعلم، أنا عادة لا أحب الظهور في البرامج، واكتفى بالظهور في أعمالى.أنا بدأت أظهر للناس عام 2014، ولكن قبلها كان هناك خطوات بسيطة، ولكن ظهوري في السبع وصايا وإعلان "قوم اطمن على فلوسك"، كانت بداية انطلاقتى وهى التى لفتت الساحة الفنية لى.أقول لهم "يابختهم"، هم دلوقتي في الجنة ونعيمها وربنا يرحمهم ويصبر أهاليهم.