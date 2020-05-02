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محمود حافظ لـ"الفجر الفني": شخصية المجند سعد بداخل كل مواطن مصري.. وهذا تعليقي على برنامج مقالب رامز جلال
السبت 02/مايو/2020 - 04:37 ص
حوار ولاء عبد الناصر
بموهبته الفريدة استطاع أن يدخل قلوب الجمهور بكل بساطة وسهولة، اخلاصه وحبه للتمثيل جعله يلفت الأنظار بأدواره في كل عمل يقوم به، حالياً يعرض له مسلسل "الاختيار"، الذى أبدع فيه بتجسيد شخصية المجند المصري المحب لوطنه، كما أيضاً يشارك في مسلسل "الفتوة".
أجري "الفجر الفني" حوارًا خاصًا مع الفنان محمود حافظ، الذى تحدث فيه عن تجربته في مسلسل "الاختيار"، أوجه الشبه بين شخصيته في "الاختيار" و"الممر"، تعليقه على برنامج رامز جلال، ما الذي جذبه للمشاركة في مسلسل "الفتوة"، وأمور كثيرة خاصة به.
وإلى نص الحوار
كيف تم ترشيحك لدور المجند سعد في مسلسل الاختيار؟
تم ترشيحى من قبل المخرج بيتر ميمي، تواصل معى وطلب منى أن أكون معه في هذا العمل، وأنا وافقت على الفور، لأن هذا العمل يعتبر شرف وفخر لأي ممثل يشارك فيه، لأنه عمل قيم يتناول رسائل أبطال ضحوا بأرواحهم من أجل وطنهم.
ما الذى جذبك في شخصية المجند سعد؟
شخصية المجند، سعد موجودة داخل كل مواطن مصرى بسيط، محب لوطنه، مهتم بعمله ويحب أسرته، مثلما يقوله "ماشى جنب الحيط"، لا يحب أن يؤذى أحد.
هل تابعت ردود أفعال الناس على شخصيتك "الاختيار"؟
بالفعل تابعت ردود أفعال الجمهور سواء من الشارع المصري أو السوشيال ميديا وسعدت بها جدا، لأن قدرت أثبت للناس موهبتى، فالناس هى التى تقيم هل هذا الفنان موهوب بالفعل أم لا، والحمد لله الناس أعجبت بأدائى.
كيف كانت كواليس العمل مع الفنان أمير كرارة؟
أمير كرارة من الشخصيات المهذبة والمرحة والعمل بها شيء ممتع وأنا سعدت جداً بالعمل معه.
هل وجدت صعوبة أثناء التصوير .. وهل انتهيت من تصوير مشاهدك الخاصة في المسلسل؟
مجال التمثيل بوجه عام صعب ومتعب، ولكن عندما نرى عملنا بشكل مميز ننسى أى تعب، لم انتهى من التصوير متبقى لى بعض المشاهد.
هل هناك وجه شبه بين شخصيتك في "الممر" وشخصيتك في "الاختيار"؟
هناك شبه واحد بين الشخصيتين وهى الولاء والانتماء للوطن، فكلاهما يحبوا وطنهم ويدافعوا عن أرضهم.
وماذا عن تجربتك في مسلسل "الفتوة"؟
أنا أول ماسمعت الاسم قلقت، لأنها فترة بعيدة تماما عننا، وفيها عادات وتقاليد مختلفة وأيضاً هذا أول تعاون يجمعنى مع المخرج حسين المنباوى، وعندما قرأت الورق أخذ منى الكثير من الوقت والمجهود، ولكن الحمد لله حبيت الشخصية وقدمتها بشكل مناسب.
ما تعليقك على المنافسة الرمضانية هذا الموسم؟
الجمهور على وعى وهو الذى يقيم، فأنا أحترم اختيار الجمهور دائماً، لأنه له رؤية خاصة واحتفظ برأي الشخصى لذاتى.
كيف ترى برنامج رامز جلال؟
كل واحد نجم في منطقته وهذه منطقته ومهنته، معبرا عن ذلك قائلاً: "أكل عيشه".
ماذا سيكون رد فعلك إذا تم عمل مقلب فيك؟
لا أعلم، أنا عادة لا أحب الظهور في البرامج، واكتفى بالظهور في أعمالى.
قدمت العديد من الأدوار الفنية.. ماالدور الذى أحدث طفرة في مشوارك الفني؟
أنا بدأت أظهر للناس عام 2014، ولكن قبلها كان هناك خطوات بسيطة، ولكن ظهوري في السبع وصايا وإعلان "قوم اطمن على فلوسك"، كانت بداية انطلاقتى وهى التى لفتت الساحة الفنية لى.
في نهاية حديثنا.. وجه كلمة لشهداء بئر العبد؟
أقول لهم "يابختهم"، هم دلوقتي في الجنة ونعيمها وربنا يرحمهم ويصبر أهاليهم.