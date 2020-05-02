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يسرا تكشف لـ"سهرانين معاكم بالبيت" عن تفاصيل بدايتها الفنية

السبت 02/مايو/2020 - 04:50 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

حلت الفنانة يسرا، ضيفة في ثامن حلقات برنامج "سهرانين معاكم بالبيت" للنجمين سيرين عبد النور وأحمد فهمي وذلك عبر فضائية mbc.

وتحدثت الفنانة يسرا، عن بدايتها الفنية وقالت إن أول امتحان خضعت له بعد نجاحها في التمثيل كان في الغناء وأيضًا نجحت فيه.

وأضافت يسرا أن العمل متعة كبيرة وأنها تعتبر نفسها مؤدية وليست مطربة وتعكف حاليًا مع الفنان أبو لتحضير فكرة جديدة لعمل غنائي مختلف.

يبث البرنامج عبر شاشة mbc1 في تمام الساعة 1صباحا بتوقيت السعودية ولبنان والساعة 12 توقيت القاهرة، ومن المقرر أن تحتوي الحلقات علي مفاجآت كثيرة، وكانت النجمة اللبنانية نانسي عجرم هي مفاجأة حلقة اليوم.

وكانت سيرين قد روجت للبرنامج عبر تويتر قائلة: ‏انا وصديقي ‎#احمد_فهمي رح نطل عليكن ابتداءً من بكرا بالشهر الكريم بأجواء حلوة ورح تسمعو غنية كتير ايجابية ومفاجآت والعاب رح تحبوها بالاضافة لمقابلات مع اهم نجوم العالم العربي.

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