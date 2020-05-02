وزير البيئة والمحافظ في ضيافة صلاح عبد الله في "اتنين في الصندوق"



ودرات أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل "اتنين في الصندوق" حول زيارة مفاجأة من وزير البيئة والمحافظ لـ الريس "دوعكي" عامل النظافة والذي يجسد هذه الشخصية القدير صلاح عبد الله، وجاء الخبر له اثناء مؤتمره الانتخابي الذي لا يوجد به أحد على عكس نظيرة الذي امتلئ المؤتمر من الحاضرين.



وجاءت زيارة المحافظ ووزير البيئة له بعدما نشر الصحفي التحقيق الذي قدام به عن حياة عمال النظافة، وانتشر خبر بين أهل المنطقة بزيارة كبار الدولة لـ "دوعكي" وأدي ذالك الى انضمام فئة كبيرة من الأصوات إليه.



مسلسل "اتنين في الصندوق" يشرف على إخراجه محمد مصطفى وأحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد، ويجسد بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة أوس أوس، بيومي فؤاد، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، محمد حسني، انتصار، محمود الشرقاوي، ياسر الطوبجي، وغيرهما من الفنانين.



يعرض مسلسل "اتنين في الصندوق" حصريا على قناة "ام بي سي مصر" في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء؟.



عرضت اليوم السبت حلقة جديدة من مسلسل "اتنين في الصندوق" الحلقة 5، للنجمين حمدي الميرغني أوس أوس، والذي يعد البطولة المطلقة الأولى لهما في عالم الدراما التليفزيونية في رمضان 2020، حيث شهدت الحلقة العديد من الأحداث والمواقف الكوميدية التي تواجه بطلي العمل.