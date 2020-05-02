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صلاح عبدالله يفوز برئاسة رابطة جامعين القمامة في "اتنين في الصندوق"

السبت 02/مايو/2020 - 05:14 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

عرضت اليوم السبت حلقة جديدة من مسلسل "اتنين في الصندوق" الحلقة 5، للنجمين حمدي الميرغني أوس أوس، والذي يعد البطولة المطلقة الأولى لهما في عالم الدراما التليفزيونية في رمضان 2020، حيث شهدت الحلقة العديد من الأحداث والمواقف الكوميدية التي تواجه بطلي العمل.

ودرات أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل "اتنين في الصندوق" حول موعد اعلان نتيجة انتخابات رابطة جامعين القمامة بين "دوعكي" صلاح عبد الله و"بغدادي" حجاج عبدالعظيم، بفوز الريس "بغدادي" بفرق 100 صوت، وهتف "شوقا" بطريقة كوميدية قائلاُ:" وخبطنا الخابطة وكسبنا الرابطة".

وجاءت زيارة المحافظ ووزير البيئة في مصلحة "الدوعكي" في الفوز في الانتخابات وذالك بعدما نشر الصحفي التحقيق الذي قدام به عن حياة جامعين القمامة، وانتشر خبر بين أهل المنطقة بزيارة كبار الدولة لـ "دوعكي" وأدي ذالك الى انضمام فئة كبيرة من الأصوات إليه. 

مسلسل "اتنين في الصندوق" يشرف على إخراجه محمد مصطفى وأحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد، ويجسد بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة أوس أوس، بيومي فؤاد، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، محمد حسني، انتصار، محمود الشرقاوي، ياسر الطوبجي، وغيرهما من الفنانين.

يعرض مسلسل "اتنين في الصندوق" حصريا على قناة "ام بي سي مصر" في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

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