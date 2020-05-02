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قيس الشيخ نجيب: أعشق شخصية سعد في "أولاد آدم".. وسعيد بردود الأفعال

السبت 02/مايو/2020 - 05:20 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
حل الفنان السوري قيس الشيخ نجيب ضيفًا عبر برنامج "سهرانين معاكم بالبيت" للنجمين سيرين عبد النور وأحمد فهمي وذلك عبر فضائية mbc.

وتحدث قيس عن سعادته بردود فعل الجمهور على شخصية سعد الحرامي والتي يجسدها في مسلسل أولاد آدم واثارت حالة من الجدل.

وقال قيس أن هذه الشخصية تجمعه بها حالة من العشق وذلك لأنها مركبة وغنية بالتفاصيل وجديدة ولم يقدمها من قبل.

يبث البرنامج عبر شاشة mbc1 في تمام الساعة 1صباحا بتوقيت السعودية ولبنان والساعة 12 توقيت القاهرة، ومن المقرر أن تحتوي الحلقات علي مفاجآت كثيرة، وكانت النجمة اللبنانية نانسي عجرم هي مفاجأة حلقة اليوم.

وكانت سيرين قد روجت للبرنامج عبر تويتر قائلة: ‏انا وصديقي ‎#احمد_فهمي رح نطل عليكن ابتداءً من بكرا بالشهر الكريم بأجواء حلوة ورح تسمعو غنية كتير ايجابية ومفاجآت والعاب رح تحبوها بالاضافة لمقابلات مع اهم نجوم العالم العربي.

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