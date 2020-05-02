بعد مشاركته بـ"الساحر".. الإعلامي هشام حداد يكشف لـ"الفجر الفني" سبب دخوله مجال التمثيل





شارك الإعلامي اللبناني الشهير هشام حداد، مقدم برنامج لهون وبس، كضيف شرف في أولى حلقات مسلسل "الساحر" والذي يعرض يومياً على شاشة الـ "LBCI" خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال مشهد قصير مع الفنان عابد فهد.وقال هشام حداد في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" إن سر نجاحه هو التخصص في تقديم البرامج ويعتبر نفسه من الإعلاميين الناجحين في لبنان.وأضاف أنه يشارك في أدوار ثانوية بمجال التمثيل لأنه يريد أن يظهر بشكل رمزي وذلك لأن تخصصه الأساسي في تقديم البرامج الكوميدية ولذلك فهو يظهر كضيف شرف فقط بالأعمال الفنية.وأشاد عدد كبير من الجمهور بالمشهد الذي جمع هشام حداد بعابد الفهد وقالوا إن ظهوره مميزًا داخل العمل في أولى حلقاته، وقالت إحدى المعجبات "هشام حداد وجوده مميز ويثري المشهد انت ملك الهضامة.يذكر أن مسلسل الساحر من بطولة النجمان عابد فهد وستيفاني صليبا وﺇﺧﺮاﺝ: محمد لطفي وﺗﺄﻟﻴﻒ: سلام كسيري وسيناريو وحوار حازم سليمان.