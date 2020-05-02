دراما رمضان 2020.. ملخص الحلقة الـ 12 من "اتنين في الصندوق" لـ أوس أوس والميرغني



ويعرض لكم "الفجر الفني" ابرز أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل "اتنين في الصندوق"



ـ زيارة وزير البيئة والمحافظ لـ "دوعكي" بعد نشر التحقيق الصحفي، لتحقيق مطالبهم.



ـ فوز الريس "دوعكي" برئاسة رابطة عمال النظافة بفرق 100 صوت على منافسه "بغدادي".



ـ ظهور نتيجة تحاليل الـ "DNA" بأن التوائم ليس أولاد "زعيم ممادو" والذي يجسد هذه الشخصية بيومي فؤاد.



ـ تعدي سكان المنطقة على "بولا" المكوجي بسبب اتلافه لـ ملابسهم وتعدوا عليه بالضرب، بعد اكتشافهم بعدم وجود مغسلة جديدة وتقوم بالمهام خطيبته.



ـ طلب الملحن "عز" من أحدى المتسابقين أن يتزوجها.



ـ شقيق "سونيا" الراقصة وجدها في وضع مخل مع رجل غريب، وساومها في مبلغ من المال وذهب.



ـ قرر بيومي فؤاد "زعيم ممادو" السفر الى القاهرة لإجراء التحقيقات والبحث عن أولاده.



مسلسل "اتنين في الصندوق" يشرف على إخراجه محمد مصطفى وأحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد، ويجسد بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة أوس أوس، بيومي فؤاد، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، محمد حسني، انتصار، محمود الشرقاوي، ياسر الطوبجي، وغيرهما من الفنانين.



يعرض مسلسل "اتنين في الصندوق" حصريا على قناة "ام بي سي مصر" في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.



عرضت اليوم السبت حلقة جديدة من مسلسل "اتنين في الصندوق" الحلقة 5، للنجمين حمدي الميرغني أوس أوس، والذي يعد البطولة المطلقة الأولى لهما في عالم الدراما التليفزيونية في رمضان 2020، حيث شهدت الحلقة العديد من الأحداث والمواقف الكوميدية التي تواجه بطلي العمل.