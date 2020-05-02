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ياسمين صبري تعثر على ابنة هبة مجدي المفقودة

السبت 02/مايو/2020 - 06:10 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
عرضت الحلقة الثامنة من مسلسل "فرصة تانية" على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.

بدأت الحلقة عندما اتصلت هبة مجدي "مريم" بأختها ياسمين صبري "ملك" ، قالت لها: "ابنتي فقدتها في المول، ذهبت ملك مع صديقتها سارة الشامي "شرين" لمريم في المول، ذهبوا لمريم وصارو يبحثوا عن ابنة ملك".

اتصل دياب "مدحت" بمريم في ذات اللحظة، ردت عليه مريم وأخبرته بأنها فقدت إبنتها، فذهب إليها وتشاجر معها وقان بضربها في المول، في ذات اللحظة وجدت ملك إبنة ملك عند محل الحلوى، كاد مدحت يضرب إبنة مريم، لكن قامت ملك بالدفاع عنها و تشاجرت معه، أخذ مدحت زوجته وإبنته وذهب لمنزله، قام بضرب زوجته.

يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.

كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.

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