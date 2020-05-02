ياسمين صبري تتشاجر مع والدها بسبب هبه مجدي

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عرضت الحلقة الثامنة من مسلسل "فرصة تانية" على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.



حيث علم والد ياسمين صبري "ملك" أنها رأت هبة مجدي "مريم" ، فذهب إلى ملك وأخبرها أنه علم ذلك، فأندهشت ملك وسألته كيف علمت بذلك، فتعصب عليها وقال لقد حظرتك أنتي و والِدتك بعدم رؤيتها أو التعامل معها وأنتي قمتي بتكسير كلامي للمرة الثانية.



فردت ملك عليه قائلة: "وأنا لم أقوم بسماع كلامك عندما يكون خطأ لكن كانت تقول هذا الكلام بصوت عالي، فغضب والديها، قالت له أيضاً مريم أختي ونحن أهلها ولا يوجد لها أحد غيرنا، تركت البيت بعدها".



يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.



كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.