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صافي تعترف بحبها لمستر سامح في مسلسل "فرصة تانية"

السبت 02/مايو/2020 - 06:22 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي



عرضت الحلقة الثامنة من مسلسل "فرصة تانية" على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.

حيث ذهبت زوجة إدوارد "مستر سامح" إليه في الشركة، تأسفت له بأنها لم تتذكر عيد ميلاه في نفس اليوم، تقبل مستر سامح إعتذاها، عندما تركت الشركة، طلب مستر سامح من صافي زميلته في الشركة، بأن تحجز له هو وزوجته في مطعم جيد.


قامت صافي بعمل ذلك، ذهب كل من مستر سامح وزوجته للمطعم، جاء إتصال لزوجته من زميل لها في الشغل بأنه لم يجد ملف هام فإعتذرت لزوجها، قالت له بأنها سوف تذهب لإيجاذ هذا الملف وحزن مستر سامح، عندما خرجت كانت صافي تراقبهم من بعيد، فذهبت لمستر سامح وجلست معه وقالت له بأنها تحبه لكنه غصب وطلب منها بأن تذهب من هذا المكان على الفور.



يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.

كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.

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