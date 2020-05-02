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آيتن عامر تراقب أحمد مجدي في "فرصة تانية" وتتسبب له في أزمة

السبت 02/مايو/2020 - 06:29 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
عرضت الحلقة الثامنة من مسلسل "فرصة تانية" على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.

ذهب أحمد مجدي "زياد" للجلوس في كافيه ووجد ياسمين صبري "ملك" ، فجلس معها وكان سعيد كثيراً، بدأ مجدي يلمح لها بأشياء يعرفها عنها وهي تتفاجئ، فقام بتشغيل أغنية لها لسماعها، كانت هذه الأغنية المفضلة لها، ثم جاء لملك اتصال وردت فكان من رفعت معها في الشركة، قال لها إنها سوف ترجع للشركة مرة آخر وفرحوا كثيراً.

ثم جاء إتصال آخر لملك ولكن كان من والدتها وقالت لها أن أبيها في غيبوبة، فذهب له ملك سريعاً، ذهب معها زياد ليطمأن عن والدها، فكانت في هذه اللحظة ريهام "آيتن عامر" تراقب زياد، فعندما رأت زياد مع ملك داخلين منزل ملك، ذهبت تخبط على الباب بشدة، قررت أن تقوم بعمل فضيحة لهم، هنا انتهت الحلقة.

يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.

كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.

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