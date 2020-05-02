"سوق الحرير" الحلقة 8.. شمس تدخل في مواجهة مع زوجات عمران.. ومقتل فاطمة يثير الشكوك

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انطلقت الحلقة الثامنة من المسلسل السوري سوق الحرير وهو من بطولة النجوم بسام كوسا وسلوم حداد وكوكبة أخرى من النجوم.



بدأت الحلقة بمحاولات شحادة الذي يلعب دوره ( فادي صبيح ) ليصبح واحدا من كبار تجار سوق الحرير.



وتتصاعد الأحداث عندما تظهر شمس التي تلعب دورها الفنانة دارين حداد لأول مرة في بيت عمران الذي يلعب دوره بسام كوسا و أمام زوجاته في الوقت نفسه ظهرت شكوك لدي احمد حول من قتل فاطمة.



المسلسل من إنتاج MBC studios بالتعاون مع شركة ميلسون. وينتمي العمل لنوعية الإنتاجات الضخمة ومن تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا ,وسلوم حداد , وكاريس بشار و,فادي صبيح , ونادين تحسين بك ,وقمر خلف , وميلاد يوسف ,و ريام كفارنة ,و عبد الهادي , وشادي الصفدي و, اسعد فضة , وهيفاء واصف , ووفاء موصلي ,

ومن مصر النجوم : عبد الرحيم حسن و, نهال عنبر و, ماجد الشرقاوي ومن تونس النجمة : دارين حداد.



وتدور أحداثه في خمسينات القرن الماضي بمدينة دمشق من خلال عمران ويلعبه بسام كوسا وغريب ويلعبه سلوم حداد ونتابع عمران وهو واحد من كبار تجار سوق الحرير وحياته مع زوجاته الثلاثة وقصة ولديه المولودين في الوقت نفسه وايضا علاقته بباقي تجار سوق الحرير. وغريب الذي فقد ذاكرته نتيجة لحادث ونتابع تفاصيل حياة كل منهما وهل يلتقيان بعد ذلك؟.