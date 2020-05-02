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ظهور محمود الليثي.. أبرز ما جاء في الحلقة الـ8 من "عمر ودياب"

السبت 02/مايو/2020 - 07:00 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

بدأ عمر ودياب عملهما في البنزينة ويأتي لهم صاحب السيارة ويطلب غسلها وتفويلها ثم يسخر كل من عمر ودياب من سيارته ويشبهونها بعلبة التونة ويتشاجر معهم صاحب السيارة ويتوعد لهم بغلق هذه البنزينة.

تذهب مايا الى منزل دياب وتقابلها والدته وتعطي لها مايا هدية تعطيها لدياب، ويتبين في هذا الصندوق كلبة، ويأخذها دياب ليهديها لعمر ويتشاجر معه ويرفض قبول هذه الهدية ويقرر دياب أن يرجعها لمايا مرة أخرى.

ويتصل دياب بها وتقول له ديبو ويسخر عمر قائلا: "اديلوا في اللاهليبو"، ويقول دياب لعمر انه سيتركها لديه يومان فقط.

ويأتي الفنان محمود الليثي ليفول سيارته، ثم يتعرض لمطاردة من عصابة ويذهب الى المستشفى ويطالبه عمر باسترجاع الاشياء الذي أخذها من البنزينة ثم يأخذهم الى مكان ليجري عمليه ويصعد بمفرده وينتظره كل من عمر ودياب في الأسفل بمفردهم.

وأثناء انتظار عمر ودياب بالأسفل يقع شخصاً محروق من البلكونة، وتأتي عصابة وتطلق نار عليهم ويسرق الفنان محمود الليثي شنطة المال ويركب معهم ويتوجع لأخذه طلقة نار.


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