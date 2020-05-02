جاستن بيبر وجراندي يغنيان "نحن بجانبك" لدعم مكافحي "كورونا"





يقدم نجما أغاني البوب جاستن بيبر وأريانا جراندي عملا غنائيا مشتركًا للمرة الأولى لدعم العاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس "كورونا".





وأعلن المغنيان على انستجرام أن الأغنية المشتركة التي تحمل اسم ”ستك وذ يو“ (نحن بجانبك) ستطرح يوم الثامن من مايو أيار.





وستخصص إيرادات بث وبيع الأغنية لمؤسسة معنية برعاية أطفال العاملين في قطاع الصحة بهدف تمويل مساعدات ومنح دراسية لهم.





ولم يقدم بيبر (26) عاما وجراندي (26 عاما)، وهما من أشهر المغنين الشبان في الولايات المتحدة، أغنية مشتركة من قبل.





وقالت جراندي في بيان ”نأمل أن يحدث (العمل) تأثيرا كبيرا ونأمل أن يسعدكم“.







