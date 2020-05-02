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المكسيك تسجل 1515 إصابة جديدة بفيروس كورونا و113 حالة وفاة

السبت 02/مايو/2020 - 08:24 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، صباح اليوم السبت، تسجل 1515 إصابة جديدة بفيروس كورونا و113 حالة وفاة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

 وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة المكسيكية، 125 حالة وفاة، و1425 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

 

ويذكر أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في البداية بمدينة ووهان بالصين، وانتشر منها إلى غالبية دول العام، وأصاب نحو 3 ملايين و304 آلاف شخص، وقتل ما يزيد عن 233 ألف شخص حول العالم.

وكانت آخر إحصائيات فيروس كورونا حول العالم، سجلت مليوني و184 ألف و784 إصابة، بينما وصل عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم إلى 553.260 حالة، مقابل 146.899 حالة وفاة.

 

وقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بمجموع 678.210 حالة، ويليها إسبانيا بـ 184.948 حالة، وفي المركز الثالث جاءت إيطاليا بـ 168.941 حالة، وتواجدت فرنسا في المركز الرابع بـ 165.027 حالة إصابة، بينما جاءت ألمانيا في المركز الخامس بإجمالي 137.698 حالة.

 

وأما بالنسبة لأعداد وفيات فيروس كورونا في الدول الأوروبية، تصدرت أمريكا المرتبة الأولى بإجمالي 34.641 شخصًا، ويليها إيطاليا بـ 22.170 حالة، وفي المرتبة الثالثة جاءت إسبانيا بـ 19.315 حالة، وفي المركز الرابع تواجدت فرنسا بـ 17.920 حالة وفاة، وختامًا في المركز الخامس جاءت بريطانيا بمجموع 13.729 حالة.

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