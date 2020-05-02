5 لاعبين مرشحون للرحيل عن الأهلي في الصيف القادم

تدرس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ملف التعاقدات الجديدة خلال الصيف المقبل، في ظل توقف النشاط الكروي في مصر بسبب تفشي وباء كورونا.





وفي نفس السياق، تقوم لجنة التخطيط بالتشاور مع مدرب الفريق رينيه فايلر، في تحديد أسماء أبرز النجوم المرشحة لمغادرة النادي الأهلي في الصيف القادم، من أجل محاولة تسويقهم وإيجاد أفضل عروض لهم.

وتم ترشيح اسم أكثر من نجم للرحيل عن النادي بسبب عدم المشاركة في المقام الأول، وارتباط النادي بالبحث عن لاعبين جدد.





وأعلن ثلاث نجوم من الأهلي رحيلهم بنهاية الموسم، وهم أحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور قائد الفريق.

ونبرز لكم من خلال التقرير التالي، الخماسي صاحب الفرص الأبرز في الرحيل عن الأهلي خلال الصيف القادم.





محمود وحيد

ابتعد عن المشاركة بشكل كبير مع الأهلي بعد أن أصبح خياراً ثالثاً في مركز الظهير الأيسر، بعد التونسي علي معلول، وأيمن أشرف.





صالح جمعة

يبدو وأنه يعيش موسمه الأخير مع الأهلي بعد أن وصلت علاقته بفايلر لطريق مسدود، فضلاً عن المشاكل التي سببها بسبب عدم إلتزامه.





جيرالدو دا كوستا

أصبح مستقبله مع الاهل محل شك، في ظل سعي الأهلي لضم لاعب أجنبي خلال الفترة المقبلة، وبالتالي سيكون ضحية ضم لاعب أجنبي جديد.





وليد أزارو

يرفض فايلر عودة المهاجم المغربي من الإعارة مع نادي الأتفاق السعودي الذي انضم له في يناير الماضي، على الرغم من ظهوره بمستوى طيب مع الفريق.





ناصر ماهر

لا يفضل فايلر عودة اللاعب من الإعارة مع نادي سموحة، وذلك قد يعني استمرار إعارته، أو تسويقه خلال الصيف المقبل، وتحقيق مبلغ كبير من بيعه.



