Advertisements

5 لاعبين مرشحون للرحيل عن الأهلي في الصيف القادم

السبت 02/مايو/2020 - 08:29 ص
الاهلي
الاهلي
عبد القادر عرابي
تدرس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ملف التعاقدات الجديدة خلال الصيف المقبل، في ظل توقف النشاط الكروي في مصر بسبب تفشي وباء كورونا.

وفي نفس السياق، تقوم لجنة التخطيط بالتشاور مع مدرب الفريق رينيه فايلر، في تحديد أسماء أبرز النجوم المرشحة لمغادرة النادي الأهلي في الصيف القادم، من أجل محاولة تسويقهم وإيجاد أفضل عروض لهم.
وتم ترشيح اسم أكثر من نجم للرحيل عن النادي بسبب عدم المشاركة في المقام الأول، وارتباط النادي بالبحث عن لاعبين جدد.

وأعلن ثلاث نجوم من الأهلي رحيلهم بنهاية الموسم، وهم أحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور قائد الفريق.
ونبرز لكم من خلال التقرير التالي، الخماسي صاحب الفرص الأبرز في الرحيل عن الأهلي خلال الصيف القادم.

محمود وحيد
ابتعد عن المشاركة بشكل كبير مع الأهلي بعد أن أصبح خياراً ثالثاً في مركز الظهير الأيسر، بعد التونسي علي معلول، وأيمن أشرف.

صالح جمعة
يبدو وأنه يعيش موسمه الأخير مع الأهلي بعد أن وصلت علاقته بفايلر لطريق مسدود، فضلاً عن المشاكل التي سببها بسبب عدم إلتزامه.

جيرالدو دا كوستا
أصبح مستقبله مع الاهل محل شك، في ظل سعي الأهلي لضم لاعب أجنبي خلال الفترة المقبلة، وبالتالي سيكون ضحية ضم لاعب أجنبي جديد.

وليد أزارو
يرفض فايلر عودة المهاجم المغربي من الإعارة مع نادي الأتفاق السعودي الذي انضم له في يناير الماضي، على الرغم من ظهوره بمستوى طيب مع الفريق.

ناصر ماهر
لا يفضل فايلر عودة اللاعب من الإعارة مع نادي سموحة، وذلك قد يعني استمرار إعارته، أو تسويقه خلال الصيف المقبل، وتحقيق مبلغ كبير من بيعه.

أخبار تهمك

كلوب يفاجئ محمد صلاح بتصريحات قوية

منذ أقل من ساعة

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

بعد فيلمه الإسرائيلي.. عمرو واكد يشارك في عمل مع مايا خليفة!

منذ حوالي 10 ساعة

صفقة مفاجئة .. الزمالك يحاول استعادة لاعبه السابق

منذ حوالي 8 ساعات

3 صفقات على رادار الأهلي هذا الصيف.. تعرف على التفاصيل

منذ 39 دقيقة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ يوم

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

عــاجل.. حبس متهم انتحل صفة النائب العام

منذ حوالي 7 ساعات

5 لاعبين مرشحون للرحيل عن الأهلي في الصيف القادم

منذ ساعة

وزيرة الصحة تفجر مفاجأة: توقعنا زيادة الإصابات.. و"جوجل" كشف التحركات

منذ حوالي 8 ساعات

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

منذ حوالي 21 ساعة

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. القوات المسلحة تثأر لشهداء كمين بئر العبد

منذ حوالي 19 ساعة

مايا دياب تفضح المستور وتؤكد معرفتها بمقلب "رامز مجنون رسمي" قبل التصوير

منذ 43 دقيقة

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:33 ص

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

12:31 ص

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

05:51 م

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

06:12 م

عــاجل.. حبس متهم انتحل صفة النائب العام

02:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة